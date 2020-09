Apple Watch Series 6 vs Watch SE vs Watch Series 5 : quelle est la meilleure montre d’Apple ?

Apple a présenté le 16 septembre 2020, l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. Elles remplacent l’Apple Watch Series 5 sortie un an avant. Elles en reprennent de nombreux aspects esthétiques et techniques. Mais heureusement, quelques nouveautés séparent toutes ces montres. Quelles sont-elles ? Les propriétaires d’une Watch Series 5 doivent-ils déjà abandonner leur montre ? Et si oui, vers laquelle s’orienter ? Voici quelques éléments de réponse.

À l’occasion de sa keynote de rentrée, diffusée le 16 septembre 2020, Apple a annoncé deux nouvelles montres : la Watch Series 6 et la Watch SE. La Watch Series 6 est simplement la remplaçante de la Watch Series 5. La Watch SE, quant à elle, est à la Watch Series 6 ce que l’iPhone SE est à l’iPhone 11 : une plate-forme de moins grande envergure, basée sur une génération précédente, mais s’appuyant sur un excellent rapport qualité-prix.

Voici donc deux produits au positionnement très différent. Leur cible est différente. Leur prix est différent. Et parfois leurs services sont différents. Dans ce dossier, nous allons comparer les deux montres entre elles, pour vous conseiller l’une ou l’autre, mais également avec l’Apple Watch Series 5. Ainsi les propriétaires de cette dernière auront tous les éléments pour savoir s’ils doivent déjà changer d’accessoire et quel modèle choisir selon leurs besoins.

🎦 Notre unboxing vidéo

💶 Prix et disponibilité

Lancée l'année dernière, la Watch Series 5 n’est officiellement plus disponible dans le catalogue Apple, après seulement un an de bons et loyaux services (une situation que la Watch Series 4 a également connue). Mais vous pouvez tout de même trouver ce modèle chez les enseignes telles que Darty, Boulanger ou Amazon. Vous aurez simplement moins de choix que chez Apple en termes de coloris, de taille et de connectivité.

Les nouveaux modèles, quant à eux, sont disponibles officiellement depuis le 18 septembre. Notez cependant que le lendemain de la mise en ligne des fiches produits de la Watch sur l’Apple Store, les délais de livraison et la disponibilité s’étirent jusqu’à la fin du mois de septembre, quel que soit le modèle. À l'heure où nous écrivons ces lignes (24 septembre 2020), certains modèles ne sont plus disponibles avant le mois d'octobre.

Le prix de la Watch Series 6 démarre à 429 euros. Bien sûr, il s’agit du prix de base, avec le boitier 40 mm en aluminium et un bracelet boucle sport. Si vous souhaitez opter pour un autre bracelet ou une autre finition, vous devrez augmenter votre budget. L’Apple Watch Series 6 en acier inoxydable démarre à 700 euros. Pour les boitiers en titane, cela démarre à plus de 800 euros. Comptez également une trentaine d’euros pour passer de la 40 mm à la 44 mm.

La Watch SE est beaucoup plus abordable. Elle est proposée à 299 euros en version 40 mm avec boucle sport. Pas de version titane ou acier inoxydable ici. Cette différence de prix se justifie par le réutilisation de la plate-forme d’un ancien modèle et de quelques capteurs manquant, comme nous le verrons dans le reste de ce comparatif.

La Watch Series 5 était proposée au lancement à 449 euros en version aluminium 40 mm avec bracelet sport. Soit 20 euros de plus que la Watch Series 6. La baisse de prix est donc une bonne nouvelle, d’autant que la Watch Series 6 est mieux équipée. Vous noterez aussi que la Watch SE, qui reprend quasiment tous les attributs de la Watch Series 5 est vendue 150 euros moins chers. Sacrée dévaluation en un an !

⚙️ Fiches techniques

Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 5 Dimensions 44 x 38 x 10,4 mm (44 mm)

40 x 34 x 10.4 mm (40 mm) 44 x 38 x 10,4 mm (44 mm)

40 x 34 x 10.4 mm (40 mm) 44 x 38 x 10,7 mm (44 mm)

40 x 34 x 10.7 mm (40 mm) Poids 47,1 grammes (44 mm)

39,7 grammes (40 mm) 36,4 grammes (44 mm)

30,7 grammes (40 mm) 47,8 grammes (44 mm)

39,8 grammes (40 mm) Ecran 1,78 pouce (44 mm)

1,57 pouce (40 mm)

Always-On Display 1,78 pouce (44 mm)

1,57 pouce (40 mm)

Always-On Display 1,78 pouce (44 mm)

1,57 pouce (40 mm) Définition 448 x 386 pixels (44 mm)

394 x 324 pixels (40 mm) 448 x 386 pixels (44 mm)

394 x 324 pixels (40 mm) 448 x 386 pixels (44 mm)

394 x 324 pixels (40 mm) Connectivité Bluetooth 5.0, NFC, WiFi n dual band, 4G (en option Bluetooth 5.0, NFC, WiFi n dual band, 4G (en option Bluetooth 5.0, NFC, WiFi n dual band, 4G (en option Fonctions GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, altimètre, cardiofréquencemètre, ECG et oxymètre GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, altimètre et cardiofréquencemètre GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, cardiofréquencemètre et ECG SoC Apple S6 (dual-core)

Apple W3 (connexion sans fil)

Apple U1 Ultrawide Band Apple S5 (dual-core)

Apple W3 (connexion sans fil) Apple S5 (dual-core)

Apple W3 (connexion sans fil) RAM 1 Go 1 Go 1 Go Stockage 8 Go 8 Go 8 Go Résistance à l'eau étanche 5 ATM, IP68 étanche 5 ATM, IP68 étanche 5 ATM, IP68 Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Batterie 303,8 mAh (44 mm)

265,9 mAh (40 mm)

Autonomie annoncée : 18 heures n.c.

Autonomie annoncée : 18 heures 296 mAh (44 mm)

245 mAh (40 mm)

Autonomie annoncée : 18 heures Recharge sans fil Oui Oui Oui Matériaux Boitier : aluminium, acier inoxydable, titane

Ecran : saphir synthétique

Dos : saphir et céramique Boitier : aluminium

Ecran : verre ionisé

Dos : saphir et céramique Boitier : aluminium, acier inoxydable, titane

Ecran : saphir synthétique

Dos : saphir et céramique

⌚️ Design : une base identique et quelques petites retouches

Plus encore que pour les smartphones, l'esthétique d'une montre connectée est particulièrement importante. Et dans ce domaine, Apple reste sur les mêmes bases depuis la première Apple Watch. Certes, le design a évolué avec le temps (notamment la taille de l’écran). Mais, depuis l’Apple Watch Series 4, aucune vraie évolution n’est à noter.

Esthétiquement, l’Apple Watch Series 5 sert de base à ses deux remplaçantes. Vous retrouvez le boitier rectangulaire hérité de la Watch Series 4 (petit peu de recyclage chez les designers d’Apple). Les habitués ne sont pas dépaysés. Les deux nouvelles montres mesurent la même taille en largeur et en longueur, mais elles sont très légèrement plus épaisses (0,3 mm en plus).

Les matériaux de la Series 6 sont les mêmes que ceux de la Series 5. Aluminium, acier inoxydable et titane pour le boitier. Saphir synthétique pour protéger l’écran. Céramique ou saphir synthétique selon la version pour protéger les capteurs biométriques. La Watch SE ne propose pas autant d’atours. Le boitier est en aluminium uniquement. La protection à l’avant n’est pas du saphir, mais un verre minéral plus classique (comme sur les écrans des iPhone).

Les trois montres reprennent la couronne digitale historique de la gamme. Elles sont équipées du système d’attache pour les bracelets habituels (avec un système détrompeur pour éviter de les fixer à l'envers). La Watch Series 6 est compatible avec les bracelets proposés les années précédentes, infirmant les rumeurs qui laissaient entendre qu'Apple déporterait des antennes dans le bracelet.

🖥 Écran AMOLED et affichage presque identique

Côté écran, la Watch Series 6 est identique à la Watch Series 5. Il mesure 1,57 pouce pour la version 40 mm et 1,78 pouce pour la version 44 mm. La luminosité est identique aux autres Apple Watch récentes : 1000 nits (selon les informations d'Apple). La dalle tactile est toujours compatible 3D Touch.

Comme la Watch Series 5, la Watch Series 6 est compatible Always-On. Cela veut dire que la montre affiche l'heure en permanence (et non plus seulement quand vous tournez votre poignet). Bien sûr, cela consomme de l'énergie, mais grâce à la technologie AMOLED, l'impact devrait rester négligeable. Notez que ce réglage est paramétrable. Vous pouvez repasser à un affichage temporaire.

En apparence, l'écran de Watch SE est aussi identique à celui de la Watch Series 5. Même taille. Même définition (et même résolution). Même technologie de rétroéclairage. Écran tactile 3D Touch. Luminosité de 1000 nits ici aussi. En revanche, pas d'affichage permanent.

❤️ Capteur biométrique : avantage à la nouveauté

Nous abordons ici une partie importante : celle des capteurs biométriques et environnementaux. Une montre connectée sert aujourd'hui à surveiller les informations liées à la santé et accompagner l'utilisateur dans ses efforts physiques. Les capteurs biométriques des trois Apple Watch comparées ici ne sont pas exactement les mêmes.

La moins bien équipée est l'Apple Watch SE. Elle est pourvue d'un cardiofréquencemètre qui permet d'analyser le rythme cardiaque et les phases de sommeil. À cela s'ajoute l'accéléromètre, la boussole et le gyroscope. Vous avez également un altimètre, nouveauté des deux montres de cette année.

L'Apple Watch Series 5 propose presque la même chose. Deux différences sont à noter. D'abord, l'altimètre n'était pas disponible avec les modèles antérieurs à ceux de 2020. Donc, pas d'altimètre dans la Watch Series 5. En revanche, comme l'Apple Watch Series 4, la Series 5 profite de l'ECG, ou électrocardiogramme. Cela sert à mesure la tension électrique du coeur. Grâce à cela, il est possible d'analyser l'activité cardiaque et, potentiellement, de déceler des anomalies.

L'Apple Watch Series 6 reprend tout cela : cardiofréquencemètre, altimètre, électrocardiogramme et la panoplie usuelle des capteurs environnementaux. À cela s'ajoute un autre capteur : l'oxymètre. Il sert à mesurer la quantité d'oxygène dans le sang. La lumière de couleur verte émise par le dos de l'Apple Watch révèle des éléments qui permettent cette mesure. Avec l'oxymètre, vous obtenez deux mesures : SPO2 et VO2 Max. Le premier est la saturation en oxygène. Le second est le volume maximal d'oxygène consommé.

💪 Performance et équipement : de petits atouts pour la Series 6

Le processeur et la RAM d'une montre connectée ne font pas encore partie des éléments que les consommateurs regardent avant d'acheter. Et pourtant, à l'image des smartphones il y a 10 ans, les smartwatches gagnent en complexité. Outre la gestion des capteurs biométriques et la connexion permanente avec un smartphone (notamment pour les modèles sans 4G), les Apple Watch sont amenés à devenir de nouveaux ordinateurs compacts. Et les applications sont de plus en plus complexes et gourmandes.

Comme pour un smartphone, la puissance de la plate-forme indique combien de temps la montre connectée restera fluide et efficace. C'est aussi pour cette raison qu'Apple met à jour tous les ans le SoC de ses montres. La Watch Series 6 est équipée d'un nouveau processeur dual-core appelé Apple S6. Selon Apple, les coeurs du S6 sont 20 % plus puissants que ceux de l'Apple S5, le chipset qui anime la Series 5 et la SE. Il n'y a donc théoriquement aucune différence entre ces deux dernières, outre des optimisations logicielles.

Les trois montres sont également équipées du même volume de RAM (1 Go) et de stockage (32 Go). La connectivité ne change pas : WiFi n (Dual Band pour la Series 6), Bluetooth 5.0 (améliorée avec le chipset W3), NFC et, en option, LTE. Les trois montres se déclinent avec ou sans LTE. Autre point commun entre les trois montres : le chipset W3, qui gère la connexion Bluetooth customisée. Il reste inchangé. La Series 6 consomme donc tout autant que les deux autres montres de ce comparatif quand elle est connectée à un smartphone.

Notez que la Series 6 est aussi équipée d'un chipset appelé Ultra Wideband U1 que les autres montres n'ont pas. Également intégrée à la série iPhone 11, cette puce permet à la montre d'être plus alerte vis-à-vis de son environnement. Les applications liées à ce composant n'ont pas été détaillées par Apple, mais l'une d'elles pourrait être la clé dématérialisée présentée en juin 2020.

🔋 Autonomie : officiellement, pas de changement

Côté autonomie, Apple annonce une autonomie similaire entre les trois Apple Watch comparées ici : 18 heures en usage mixte. Cela veut dire que l’autonomie peut être plus élevée si vous utilisez moins les fonctions avancées de la montre. Mais cela veut aussi dire qu’elle peut aussi être plus faible si vous n'activez pas le GPS ou si vous ne lancez pas d'application gourmande.

A priori, l’Apple Watch Series 6 pourrait être moins autonome que la Watch SE. D’abord, parce que l’écran de la Watch Series 6 est compatible Always-On. Il est donc tout le temps allumé. Même si un écran OLED consomme très peu d’énergie sur une image fixe, il en consomme plus qu’un écran éteint. Ensuite parce que la Series 6 est dotée d'un chipset plus puissant et donc plus gourmand.

Toutefois, deux détails peuvent contrebalancer cela. D'abord, les rumeurs affirment que l'Apple Watch Series 6 profite d'une batterie améliorée : 265 mAh pour la version 40 mm et 303 mAh pour la version 44 mm. L'amélioration est, en pourcentage, plus forte pour la version 40 mm (8 % contre 2%). Ensuite, la Series 6 profite d'optimisations logicielles (dont Apple a le secret) pour contrebalancer une légère gourmandise des composants.

Conclusion : un choix qui ne dépend pas que du prix

Nous avons observé trois montres d'Apple sous toutes les coutures. La Watch Series 6, qui propose l'expérience la plus complète à ce jour pour une Apple Watch. La Watch SE, qui offre une rapport qualité prix très intéressant, bien en dessous de la Watch Series 6 (mais sans les atours cosmétiques, bien évidemment). Et la Watch Series 5, ancien modèle qu'Apple a décidé de ne plus vendre. Et pour cause : elle entrerait en concurrence avec la Watch Series 6.

Cependant, même si vous pourriez être tenté, nous vous déconseillons de prendre la Watch Series 5. Et ce même si vous pouvez toujours la trouver chez Boulanger, Amazon, Materiel.net ou Conforama par exemple. La raison est simple : son prix n'a pas beaucoup baissé. Et comme nous l'avons vu, la Watch Series 6 est, à prestation égale (matériau, taille et bracelet) moins chère et plus complète (écran Always-on, chipset Ultrawide Band U1, altimètre et oxymètre).

Et entre les deux autres, laquelle choisir ? Si vous avez besoin d'avoir au poignet un appareil de suivi de santé, la Watch Series 6 est le choix le plus évident, puisque la Watch SE ne possède pas toutes les technologies de sa grande soeur (tension cardiaque, volume d'oxygène dans le sang). En revanche, si vous êtes séduits par le design et qu’une montre connectée vous sert surtout à recevoir des notifications, la Watch SE est bien suffisante.

Quant à ceux qui sont déjà propriétaires d'une Apple Watch, voici nos conseils. Si vous avez une Watch Series 5, n'en changez pas. Les apports ne valent pas le prix. Attendez au moins une génération, voire deux. Si vous avez une Watch Series 4 et que vous voulez “vraiment” changer de montre, optez plutôt pour la Watch Series 6, car la Watch SE pourrait vous décevoir un peu. Si vous avez une Watch Series 3 ou inférieur, vous éprouverez de vrais changements (notamment la taille d'écran) quel que soit le modèle. Tout dépend alors de votre budget et de vos besoins.