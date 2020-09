Apple Watch Series 6 et SE : Apple promet une montre connectée pour tous, dès 279$

L'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE sont enfin officielles ! Lors d'une keynote ultra attendue, Apple a levé le voile sur une nouvelle génération de montres connectées. Au programme de cette itération plutôt timide, on retrouve un design inspiré des précédents modèles et un système de mesure de l'oxygène dans le sang. De son côté, la SE s'impose comme une itération moins véloce et moins chère de la célèbre montre.

Comme prévu, Apple a profité de la keynote du 15 septembre 2020 pour dévoiler l'Apple Watch Series 6. Par contre, les iPhone 12 étaient aux abonnés absents. Dans la foulée, Apple a dévoilé l'Apple Watch SE, la version plus abordable. Avec ce nouveau lineup, Apple cherche à glisser la montre connectée sur le plus de poignets possible.

Quelles nouveautés pour l'Apple Watch Series 6 ?

Comme prévu, la Watch Series 6 est une montre connectée destinée à améliorer la santé des usagers, voire à sauver des vies, promet Tim Cook lors de la keynote.Toujours orientée santé, la montre connectée est capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang du porteur grâce à un nouveau capteur infrarouge. Si le taux d'oxygène est jugé trop faible, le porteur de la montre recevra simplement une notification pour l’en avertir. Cette notification ne sera proposée que plus tard dans l'année. Grâce ce système, Apple cherche aussi à prévenir les crises cardiaques.

Dans la même optique, Apple intègre un tout nouveau service sur Apple Watch : Fitness+. Ce service encourage les usagers à faire du sport comme un véritable coach. Le service propose des vidéos d'entraînement. Sur l'écran, Fitness+ affiche le temps réel les données de suivi, comme les calories éliminées…

De plus, la montre calcule le temps idéal durant lequel vous devez laver vos mains. Evidemment, cette nouveauté est dédiée à ralentir la propagation du Covid-19 en pleine pandémie. Côté fiche technique, la Watch est alimentée par le SoC Apple S6 (avec processeur A13 Bionic optimisé pour la Watch) et une batterie plus imposante que la Series 5. Apple promet une autonomie en hausse par rapport aux précédentes générations. La firme promet aussi un écran Always-On plus lisible en pleine soleil.

Coté coloris, Apple propose la montre en rouge, bleu, or et gris sidéral. C'est la première fois qu'Apple propose des coloris sur le boîtier de la montre connectée. Enfin, Apple propose un nouveau bracelet silicone Solo Loop (fait d'une seule partie) et de nouvelles Watch Face. Lors de la Keynote, Apple a mis en avant un prix de 399 dollars. Les précommandes démarrent ce soir pour une sortie sur le marché ce vendredi.

L'Apple Watch SE, la montre connectée abordable

L'Apple Watch SE est désormais officielle. Apple lance une nouvelle montre connectée abordable qui, comme son nom l'indique, s'inspire du positionnement de l'iPhone SE. La nouvelle Apple Watch SE arbore le design habituel des smartwatches d'Apple et propose des fonctionnalités au complet, y compris la détection de chutes de l'Apple Watch Series 5.

Comme la Series 5, la SE est alimentée par la puce S5. Elle dispose même d'un meilleur écran que la précédente génération. Par contre, elle n'offre pas toutes les fonctionnalités dédiés à la santé de la Series 6, plus haut de gamme. La Watch SE est proposée au prix de départ de 279 dollars. Sans surprise, les précommandes débuteront ce soir.