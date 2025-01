L’Apple Watch de ce conducteur lui a sauvé la vie après un accident spectaculaire

Un homme s’est retrouvé piégé dans sa voiture retournée dans une piscine après un grave accident. C’est grâce à son Apple Watch, qui a immédiatement alerté les secours, qu’il a pu être sauvé à temps.

Les montres connectées deviennent de plus en plus utiles dans notre vie quotidienne, notamment pour la santé et la sécurité. L'Apple Watch et les modèles récents d’iPhone intègrent des fonctionnalités capables de détecter des accidents et d’appeler automatiquement les secours. Ces technologies se révèlent cruciales dans des situations graves, comme l’a découvert Brent Hill, un utilisateur qui a échappé au pire grâce à sa montre.

Le 16 décembre dernier, Brent Hill, un habitant du Massachusetts aux États-Unis, a perdu connaissance alors qu’il rentrait chez lui en voiture. Celle-ci a accéléré avant de traverser le garage d’un voisin pour finir retournée dans une piscine. Des images de caméra de sécurité montrent que le véhicule a percuté les murs sans freinage, avant de plonger dans l’eau. Le conducteur, inconscient, s’est réveillé piégé. C’est alors qu’il a entendu une voix : sa montre connectée, qui avait déjà alerté les secours.

La fonction de détection d'accident de l'Apple Watch a alerté les secours en quelques secondes

La détection d’accident, intégrée aux Apple Watch Series 8 et aux modèles plus récents, ainsi qu’aux iPhone 14, se déclenche automatiquement après un impact important. Dans le cas de Brent Hill, cette fonction a immédiatement contacté les services d’urgence. La montre a transmis la position exacte de l’accident et a permis aux secours de lui parler directement pour le calmer et l’aider à garder son sang-froid. Il a expliqué que sans cette communication, il n’aurait pas pu s’en sortir : « Je ne savais même pas où j’étais. Si quelqu’un ne m’avait pas guidé à travers cette montre, je me serais probablement noyé. »

Les secours sont arrivés très rapidement, tirant Brent de son véhicule alors que l’eau continuait d’entrer. Bien qu’il ait été hospitalisé, il n’a souffert que de blessures mineures. Ce dernier a déclaré qu’il espère que son expérience incitera d’autres personnes à se renseigner sur ces outils et à activer ces fonctions, qui peuvent faire toute la différence dans une situation critique.

Source : Western Mass News