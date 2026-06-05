Grâce au Fitbit Air, les utilisateurs transforment leur montre analogique en montre connectée

Le Fitbit Air de Google donne des idées à certains utilisateurs, qui s'en servent comme d'un bracelet pour transformer leur montre analogique en montre connectée.

fitbit air montre
Crédit : Ghostarku / Reddit

Il y a quelques semaines, Google lançait le Fitbit Air, son bracelet sans écran connecté. Ce produit s'adresse avant tout aux utilisateurs qui veulent suivre leurs données de santé et d'activité physique sans devoir porter une montre, plus lourde, moins discrète et confortable, surtout de nuit, et qui nous bombarde de notifications. Contrairement aux bracelets connectés Whoop, le Fitbit Air ne nécessite pas d'abonnement pour fonctionner, ce qui le rend très attractif.

Le bracelet connecté a vite intéressé un autre type d'individus. À l'annonce du Fitbit Air, on pouvait voir des messages sur les réseaux sociaux d'utilisateurs se demandant s'il serait possible de combiner le bracelet de Google à une montre analogique pour obtenir une montre d'horlogerie connectée. Certaines personnes sont en effet tiraillées entre le fait de porter une smartwatch pour obtenir leurs mesures de santé et sportives, et une montre avec une esthétique plus traditionnelle. Alors, peut-on combiner le meilleur des deux mondes ?

Le Fitbit Air peut remplacer le bracelet de votre montre

Il apparaît que oui. Sur Reddit, on peut voir plusieurs témoignages d'utilisateurs qui partagent avoir réussi à transformer leur montre analogique en montre connectée. Ils conservent le cadran de leur montre favorite, mais y installent un bracelet Fitbit Air pour suivre l'évolution de leurs données mesurées par les capteurs. On parle surtout de montres analogiques, car ce sont celles qu'on ne veut généralement pas remplacer par une montre connectée, mais la procédure fonctionne tout à fait avec une montre à cadran numérique. Un Redditor a par exemple installé un Fitbit Air sur sa Casio FW91.

Tous les modèles de montre ne sont pas adaptés au Fitbit Air. L'entre-corne de votre accessoire doit mesurer au moins 18 mm pour que vous puissiez installer le bracelet connecté de Google entre les barrettes et sous la montre. Rappelons aussi que le Fitbit Air est commercialisé en quatre coloris, mais en taille unique. Pour les personnes munies d'un poignet très fin, le Fitbit Air ne peut pas être porté.


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