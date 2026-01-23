Apple TV : la saison 2 de Hijack vient de sortir et vous avez une semaine d’essai gratuit pour en profiter !

Chaque mois, la plateforme de streaming vidéo Apple TV s’enrichit de nouveaux contenus de grande qualité. En janvier, vous pouvez ainsi découvrir la saison 2 de la série phénomène Hijack portée par Idris Elba. Et bonne nouvelle, si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous avez le droit à un essai gratuit de 7 jours à Apple TV.

Cliquez ici pour profiter d’une semaine gratuite à Apple TV

Il existe aujourd’hui un grand nombre de plateformes de streaming vidéo. Lancée en 2019, Apple TV, qui s’appelait à ce moment là Apple TV+, s’est immédiatement démarquée de la concurrence en proposant des programmes exclusifs très originaux et d’une grande qualité artistique.

C’est ainsi que l’on retrouve sur Apple TV des séries de renom comme Severance, The Studio, Ted Lasso, The Morning Show, Slow Horses ainsi que la dernière série évènement, Pluribus.

On trouve aussi au catalogue d’Apple TV une autre série phénomène avec une intrigue haletante et un casting porté par l’incroyable Idris Elba. Cette série, c’est Hijack dont la saison 2 vient de sortir, ce 14 janvier 2026.

Hijack, c’est quoi ?

Sortie en 2023, la première saison de Hijack s’est imposée comme une série de suspens qui vous tient en haleine pendant 7 épisodes. On y retrouve Idris Elba dans la peau de Sam Nelson, un homme d'affaires reconnu pour ses talents de négociateur. Alors qu’il rejoint Londres, son avion est détourné par des pirates de l’air. Sam va alors tenter de négocier directement avec le chef pour sauver tous les passages.

Dans la deuxième saison qui vient de sortir le 14 janvier dernier, on retrouve toujours Sam Nelson. Mais cette fois-ci, il est pris en otage avec plusieurs centaines de passagers dans le métro de Berlin par un groupe de terroristes. Coincé sous terre, Sam va devoir mettre en œuvre tous ses talents de négociation pour s’en sortir.

Où peut-on regarder Hijack ?

Hijack est une série exclusive Apple TV. Pour pouvoir la regarder, il vous faudra donc vous inscrire à la plateforme de streaming du géant californien. Si vous n’avez pas encore de compte, vous allez pouvoir profiter d’une semaine d’essai gratuit. Vous pourrez ainsi regarder tous les programmes que vous voulez pendant 7 jours.

Au terme de cette période d’essai, vous pourrez choisir de continuer de profiter des programmes d’Apple TV ou bien y mettre fin. L’abonnement à Apple TV est sans engagement, vous pouvez donc vous désabonner quand vous le souhaitez. Passé les 7 jours offerts, l’abonnement vous coûtera 9,99 euros par mois.