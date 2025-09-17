Apple TV+ : une semaine d’essai gratuit, une offre qui tombe à pic pour découvrir la saison 4 de The Morning Show

C’est la série phare de la plateforme Apple TV+ depuis son lancement. The Morning Show revient ce mercredi 17 septembre pour une quatrième saison très attendue avec un casting 5 étoiles et une intrigue toujours aussi captivante. Et bonne nouvelle, vous pouvez profiter d’une semaine gratuite pour découvrir Apple TV+ et voir The Morning Show.

Le catalogue Apple TV+ se distingue par la qualité supérieure de ses séries. En effet, la plateforme vous permet de regarder entre autres Severance, Ted Lasso, Silo ou The Studio qui vient de recevoir l’Emmy Award de la meilleure série comique.

Pour son lancement en 2019, Apple TV+ avait déjà frappé un grand coup en proposant la série The Morning Show portée par Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. Ce mercredi 17 septembre, vous pourrez enfin découvrir la quatrième saison avec l’arrivée au casting de Marion Cotillard et Jeremy Irons.

Vous n'êtes pas abonné à Apple TV+ ? Aucun souci, vous pouvez profiter en ce moment d'une offre d'essai gratuite à la plateforme pendant une semaine.

The Morning Show, c’est quoi ?

Vous ne connaissez pas The Morning Show ? La série fait le portrait d’une émission matinale à la télévision américaine : The Morning Show. La saison 1 débute avec le licenciement de l’animateur star de cette matinale pour harcèlement sexuel.

Cette première saison est inspirée d’une histoire vraie. En 2017, l’animateur de l’émission Today diffusée sur NBC a été accusé d’un « comportement sexuel inapproprié » et limogé alors qu’il était l’animateur le mieux payé de la chaîne avec 25 millions de dollars par an.

Cette série est portée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon qui jouent les rôles principaux, deux journalistes et animatrices concurrentes dans le milieu impitoyable de la télévision américaine.

Chaque nouvelle saison se sert de l’actualité pour nous permettre de découvrir l’envers du décor. MeToo, pandémie du Covid-19, assaut du Capitole, chaque saison traite des événements les plus importants de l’histoire récente.

Quelles nouveautés pour la saison 4 de The Morning Show ?

La saison 4 de The Morning Show sort ce mercredi 17 septembre 2025. On retrouve au casting Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, mais aussi Billy Crudup, Mark Duplass, Greta Lee ou encore Jon Hamm. Et de nouvelles têtes font leur apparition comme Marion Cotillard ou Jeremy Irons.

Cette quatrième saison se déroule deux ans après les événements de la troisième saison, quelques mois avant le début des Jeux olympiques de Paris. Cette nouvelle saison traitera principalement des conséquences de la croissance des intelligences artificielles, mais aussi des deepfakes et plus globalement de la désinformation.

