F1 le film : regardez-le gratuitement sur Apple TV grâce aux 7 jours d’essai offerts

La saison de F1 vient de se terminer avec le titre mondial de Lando Norris et vous êtes déjà en manque ? Avez-vous regardé le film F1 avec Brad Pitt ? Il sort aujourd’hui sur la plateforme de streaming Apple TV. Et bonne nouvelle : si vous n’êtes pas déjà abonné, vous pouvez profiter d’une offre d’essai gratuite de 7 jours.

Regarder F1 le film sur Apple TV

Cette année, la plateforme de streaming d’Apple a changé de nom. Apple TV+ est devenue Apple TV, tout simplement. Le géant américain y propose toujours un large catalogue de films, séries et documentaires avec de nombreuses créations originales qui se démarquent par leur qualité.

Vous pourrez ainsi y regarder des séries primées aux Emmy Awards comme Severance, The Studio, Ted Lasso, The Morning Show ou Slow Horses mais aussi la série évènement du moment, Pluribus, créée par Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul).

La plateforme propose également de nombreux films, des classiques du cinéma comme des films plus récents. Vous y trouverez par exemple Killers of the Flower Moon de Martin Scorcese ou Napoleon de Ridley Scott.

Mais cette semaine est marquée par l’arrivée d’un film très attendu produit par Apple Studios, le très réussi F1 le film avec Brad Pitt. Sorti le 25 juin dernier, il est déjà disponible sur Apple TV.

Comment regarder F1 le film gratuitement ?

Si vous êtes déjà abonné à Apple TV, vous pouvez visionner F1 le film dès maintenant. Si ce n’est pas le cas, aucun problème. Il vous suffit de vous inscrire à la plateforme de streaming de la marque à la pomme pour pouvoir le regarder.

L’abonnement mensuel est normalement de 9,99 € par mois sans engagement. Mais vous bénéficiez d’une offre d’essai gratuite de 7 jours. Vous pouvez donc profiter de cette semaine offerte pour regarder F1 le film et pourquoi pas découvrir les autres films et séries exclusifs à Apple TV.

Une fois votre essai fini, vous aurez le choix entre mettre fin à votre abonnement ou le prolonger pour 9,99 euros par mois. Comme il s’agit d’une offre sans engagement, vous pourrez arrêter votre abonnement à Apple TV dès que vous le souhaitez très simplement.

F1 le film, c’est quoi ?

C’est le gros succès de l’été au cinéma. Le blockbuster produit par Apple a réuni plus de 3 millions de spectateurs en France et engendré plus de 600 millions de dollars de recettes dans le monde. Tant est si bien qu’Apple songerait à produire une suite.

F1 le film a séduit par son côté grand spectacle, mais aussi par son réalisme. En effet, il a bénéficié d’une collaboration exceptionnelle avec la Formule 1. L’équipe de tournage a ainsi pu tourner des scènes du film pendant les week-ends de courses en ayant accès aux circuits, aux garages et aux briefings techniques de certaines écuries. Des pilotes de Formule 1 comme le jeune prodige Français Isack Hadjar ont ainsi expliqué que le film était réaliste à 99%.

En ce qui concerne l’histoire, Brad Pitt y incarne un pilote vieillissant, Sonny Hayes, surnommé « le plus grand qui n’ait jamais existé ». Suite à un accident dans les années 90, il a dû stopper sa carrière en Formule 1 brutalement. 30 ans plus tard, son ancien coéquipier, devenu propriétaire d’une écurie de F1, le contacte pour sauver son équipe de la faillite. Sonny n’a qu’un objectif : redevenir le numéro un mondial. Mais pour réussir cette quête, il devra se battre contre un jeune pilote féroce, son propre coéquipier.