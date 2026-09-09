The Witcher 3 : Songs of the Past sera centré sur le meilleur ami du Sorceleur

CD Projekt Red annonce que la prochaine et dernière extension de The Witcher 3, Song of the Past, sera centrée sur le meilleur ami de Geralt. L’occasion de lui rendre toute la place qu’il mérite.

The Witcher 3 Wild Hunt

Les nouvelles sont bonnes pour les fans du Sorceleur Geralt de Riv. Avec l’annonce d’une troisième extension de The Witcher 3 intitulée Song of the Past et celle d’une version remasterisée du jeu d’origine, beaucoup vont se relancer dans les aventures du célèbre héros né sous la plume d’Andrzej Sapkowski. En ce qui concerne l’histoire du futur DLC, on savait déjà que Geralt allait se rendre dans le pays natal de son meilleur ami, le barde Dandelion (Jaskier dans les livres en polonais et la série Netflix). On apprend aujourd’hui que le barde ne sera pas qu’un faire-valoir.

« Nous avons toujours voulu offrir à Dandelion la place qu’il méritait. Nous savions donc qu’il n’y avait pas assez de place dans le jeu de base pour lui rendre justice. C’est ce que je voulais dire : rendre justice à Dandelion », résume ainsi Jakub Rokosz, directeur de Songs of the Past et ancien concepteur senior de quêtes pour The Witcher 3.

Dandelion au cœur de l’histoire de The Witcher 3 : Song of the Past

« Nous savions qu’à un moment donné, nous devions aborder ce sujet, car Dandelion est un personnage très important dans la vie de Geralt. On a tendance à croire à tort qu’il n’est qu’un personnage comique […] alors que ce n’est pas vrai. C’est un personnage très profond et intelligent. Il était autrefois professeur à l’Académie d’Oxenfurt, et il écrit de magnifiques poèmes. Nous voulons donc montrer aux joueurs ce qui se cache derrière ce masque de farceur : d’où il vient, comment est sa famille, à quoi ressemble le monde dans lequel il a grandi », poursuit Rokosz.

Lire aussi – The Witcher 3 Song of the Past dévoile son gameplay dans un trailer de 12 minutes et c’est sublime

Le barde ne sera donc pas qu’un simple prétexte à dévoiler un nouveau lieu du monde de The Witcher, mais bel et bien la pièce centrale du récit de l’extension. The Witcher 3 Song of the Past n’a pas encore de date de sortie, mais on l’attend pour l’année 2027. Cela vous laisse le temps de plonger ou replonger dans The Witcher 3 : Wild Hunt dans sa version remasterisée, qui elle arrivera sur toutes les plateformes le 29 septembre 2026 via une mise à jour gratuite pour les détenteurs du jeu.

Source : Techradar


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