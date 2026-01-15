Apple passerait à Face ID sous l’écran avec l’iPhone 18 Pro

Les iPhone 18 Pro qui sortiront dans quelques mois auraient leurs capteurs face ID logés sous l'écran. Le Dynamic Island ne serait donc plus visible, mais continuerait d'exister dans iOS.

Voilà plusieurs générations qu'Apple a introduit le Dynamic Island comme design pour ses iPhone. Remplaçant l'encoche, ce système a été pensé pour loger les capteurs photo et Face ID des smartphones tout en occupant moins d'espace au détriment de l'écran. Et il semble qu'une nouvelle évolution pourrait survenir cette année. D'après le réputé leaker Digital Chat Station, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max auront un nouveau design basé sur la technologie d'optique sous l'écran.

Le rapport n'entre pas dans les détails. Mais il ne devrait pas s'agir dès cette année d'une conception laissant 100 % de l'espace à l'affichage. De précédents rapports prétendaient que le capteur photo frontal pourrait être intégré à un poinçon, comme ce qu'il se fait sur Android depuis bien des années. Seuls les capteurs pour Face ID seraient relégués sous l'écran des appareils. La partie logicielle du Dynamic Island pourrait aussi survivre à cette nouvelle méthode, faisant désormais partie intégrante de l'identité d'iOS.

Un design à la Android pour les iPhone 18 Pro ?

Il se murmure qu'Apple chercherait à frapper fort pour le 20ème anniversaire de l'iPhone en 2027. Les iPhone Pro de l'année prochaine pourraient voir tous les capteurs optiques être glissés sous l'écran, la marque à la pomme atteignant enfin son rêve de commercialiser un mobile sans aucune aspérité ou découpe au niveau de la dalle. L'iPhone 18 Pro serait une manière de se préparer à atteindre cet objectif, sachant qu'on attend aussi un capteur selfie sous l'écran pour l'iPhone Fold, le premier smartphone pliable d'Apple.

L'iPhone 18 Pro serait équipé d'un écran OLED LTPO 120 Hz de 6,27 pouces, contre une diagonale de 6,86 pouces pour l'iPhone 18 Pro Max. L'iPhone 18 bénéficierait d'un écran de 6,27 pouces et l'iPhone Air 2 de 6,55 pouces, mais ces modèles conserveraient le Dynamic Island classique.

Il est intéressant de voir que Digital Chat Station évoque l'iPhone Air 2, dont la sortie en 2026 est encore loin d'être une certitude étant donné la réception commerciale du premier modèle. L'iPhone 18, quant à lui, pourrait n'être lancé qu'au printemps 2027 plutôt qu'à l'automne 2026.