Suno : son piratage révèle comment l’application a siphonné les géants de la musique pour nourrir son IA

Vous avez probablement déjà entendu parler de Suno, cette application qui utilise l’IA pour transformer votre smartphone en un véritable studio musical. Son code source a été piraté et l’on sait désormais comment elle a puisé dans les données de différents sites et plateformes pour entraîner ses modèles. De quoi relancer les débats liés à la violation des droits d’auteur.

ia suno

Quand on évoque l’IA générative, on pense d’abord aux textes et aux images, voire aux vidéos. Mais il ne faut pas oublier la musique. Suno AI est l’un des pionniers dans ce domaine. Et il se retrouve de nouveau dans la tourmente. En 2024, une plainte avait été déposée contre l’entreprise par une association, qui l’accusait d’avoir entraîné ses modèles avec des chansons protégées par le droit d’auteur.

Et l’on sait désormais comment Suno s’est allègrement servi des données de plusieurs services de streaming musical, de sites web et de bibliothèques de musiques libres de droits pour entraîner son IA. Comment le sait-on ? Grâce au piratage de l’entreprise. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Suno piraté : on sait enfin comment l’IA a été entraînée

C’est dans un rapport que 404 Media, média auquel le hacker de Suno a fourni des données, a dévoilé l’affaire. Suno ne s’est jamais caché de son moissonnage (ou scraping) de millions de chansons disponibles sur le web pour alimenter son IA. Mais ce que cet « incident » révèle, c’est le modus operandi de l’entreprise.

Les cibles du moissonnage étaient, d’après le rapport, YouTube Music, Deezer, Genius, mais également Freesound et Jamendo, ou encore l'International Music Score Library Project (IMSLP). Surtout, les instructions ordonnaient d’écarter les contenus « non-musicaux ». Voici le détail des données d’entraînement de Suno :

  • 113 879 heures de ⁠youtube_music⁠
  • 62 117 heures de ⁠pond5_music⁠
  • 19 514 heures de ⁠imslp⁠
  • 17 615 heures de ⁠genius_hq⁠
  • 12 287 heures de ⁠deezer⁠
  • 3 726 heures de ⁠jamendo⁠
  • 410 heures de ⁠freesound⁠
  • 103 heures de ⁠musescore_lyrics⁠
  • 152 162 heures de ⁠ytm_tagged⁠

404 Media déclare dans son rapport que le hacker a aussi pu accéder au fichier client de Suno, comprenant numéros de téléphone, détails de paiement Stripe ou encore adresse e-mail. Mais l’entreprise se veut rassurante : elle a pris connaissance du piratage en novembre 2025 et l’a « rapidement contenu ». Et si elle n’a pas jugé bon de prévenir ses utilisateurs, c’est parce qu’elle ne conserve pas leurs numéros de carte de crédit complets, et que le code source exposé serait principalement obsolète.

Suno en a aussi profité pour rappeler que les fichiers musicaux et leurs métadonnées utilisés pour entraîner ses modèles d’IA sont publics et qu’il a mis en place des garde-fous pour éviter la génération de musiques trop similaires au jeu de données d’entraînement. Pour autant, il est facile de jouer avec ces limites : demander à un autre chatbot IA de décrire le style d’un morceau et copier sa réponse dans Suno permet de dangereusement s’approcher de morceaux originaux… De quoi relancer le débat de la « parentalité » des chansons créées par IA.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Utiliser un VPN pour accéder à du contenu géobloqué n’est pas illégal, selon la justice européenne

La Cour de justice de l’Union européenne vient de trancher : il est parfaitement légal de se servir d’un VPN pour accéder à du contenu géobloqué. Si l’institution s’est uniquement…

Voici la Tesla Model 3 dont la batterie encaisse le mieux les kilomètres, et ce n’est pas la plus chère

Deux Tesla Model 3 identiques peuvent vieillir très différemment selon l’usine qui les a produites. Une vaste analyse suédoise vient de comparer quatre versions de la berline après plus de…

xAI, la startup IA d’Elon Musk, porte plainte contre un utilisateur de Grok

La société d’Elon Musk xAI entame une action en justice contre un utilisateur de son IA Grok pour création de contenus interdits à l’aide de cette dernière. L’homme est également…

Windows 11 : une faille zero-day découverte juste après le déploiement du Patch Tuesday, la tuile

Alors que le Patch Tuesday du mois de juillet venait tout juste d’être publié, un chercheur en cybersécurité a probablement gâché la fête chez Microsoft en découvrant une nouvelle faille…

L’enceinte connectée d’OpenAI serait un assistant IA personnel et évolutif

Le premier appareil d’OpenAI devrait être une enceinte connectée. On en apprend plus sur ses caractéristiques techniques et son utilité au sein d’un foyer. L’idée est d’en faire un membre…

Ce site de piratage aux millions de visiteurs a perdu toutes ses vidéos du jour au lendemain

Un site pirate qui disparaît annonce généralement sa fermeture, ou s’évapore du jour au lendemain sans prévenir. Le géant hispanophone AnimeFLV a pourtant choisi une troisième voie, bien plus déroutante…

Accident mortel d’une Tesla : les données de la voiture contredisent la version du conducteur

Un accident mortel survenu au Texas en juin dernier a immédiatement mis en cause la conduite autonome de Tesla. Les enquêteurs américains viennent de publier leurs premières conclusions après avoir…

Starlink V5 : la nouvelle antenne compacte et légère, mais qui ne fait (presque) pas de compromis sur les performances

Starlink annonce une nouvelle antenne d’accès à internet par satellite, la V5. Ce produit qui cherche l’équilibre entre encombrement et performances se positionne entre les Starlink V4 et Starlink Mini….

Samsung supprime le Mode Ambiant de ses TV, voici à quelle date il sera débranché

Le Mode Ambiant n’a plus que quelques jours à vivre sur les TV Samsung. La marque a annoncé la fermeture de ce service, sur lequel elle avait pourtant beaucoup communiqué….

Netflix lance les Extraits en France, des vidéos verticales à regarder sur smartphone

Une nouvelle section apparaît sur l’application mobile Netflix en France : les Extraits, un flux vidéo vertical adapté au format smartphone. Il y a deux mois et demi, Netflix annonçait…