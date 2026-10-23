Des parties trop difficiles sur Call of Duty : Modern Warfare 4 ? Certains joueurs misent sur cette astuce

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible et le matchmaking fait une nouvelle fois parler de lui. Comme sur Warzone, certains joueurs utilisent un VPN dans l’espoir de trouver des parties moins difficiles. Sur quoi se basent ces croyances et est-ce que cela fonctionne réellement ?

Call of Duty : Modern Warfare 4

Modern Warfare 4 est sorti ce 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et sur Nintendo Switch 2. Des milliers de joueurs se retrouveront à nouveau dans les nouvelles batailles du jeu. Et comme toujours, l’expérience de jeu, qui dépend en grande partie de la difficulté des parties, fera beaucoup jaser.

Le matchmaking a beau être verrouillé, certains tentent quand même de le contourner. L’une des techniques consiste à se connecter depuis un autre pays à l’aide d’un VPN. Des joueurs visent alors les régions où ils pensent pouvoir influencer le mathmaking pour tomber dans des bot lobbies. Pour les adeptes de Call of Duty, y compris ceux du nouveau Modern Warfare 4, un bot lobby désigne un pool composé de joueurs plus faciles à battre, et pas forcément des adversaires contrôlés par l’IA.

Modern Warfare 4 : pourquoi le SBMM fait autant parler de lui ?

Le Skill-Based Matchmaking, communément appelé SBMM est le système par lequel un jeu en ligne rassemble des joueurs qui s’affrontent entre eux en les choisissant en fonction de leurs compétences. En réalité, le matchmaking ne se base pas sur ce seul critère, mais en mélange plusieurs, ce qui rend difficile la possibilité de le contourner.

Les compétences restent toutefois un élément important de ce système. Activision peut ainsi mettre ensemble plusieurs joueurs dans une même partie, tout en évitant que les débutants affrontent trop souvent les plus expérimentés, ce qui pourraient ainsi gâcher leur expérience. Mais le SBMM ne fait pas l’unanimité. En cherchant à corriger un problème, il ne manque pas d’en créer d’autres.

De nombreux joueurs, plus aguerris, se plaignent par exemple d’une certaine monotonie dans la difficulté des parties, c’est-à-dire qu’ils ont l’impression d’être mis constamment face à des joueurs qui les obligent à être à leur meilleur niveau. C’est ce qui explique l’intérêt pour les parties où le niveau compte moins dans la sélection.

Pendant la bêta de Modern Warfare 4, Activision proposait notamment une playlist nommée Open Moshpit, parallèlement au matchmaking classique. Cette playlist permettait de donner moins de poids aux compétences et de réunir des joueurs de niveaux plus variés.

Un VPN peut-il vous aider à trouver des parties moins difficiles sur MW4 ?

Activision accorde énormément d’importance à la latence et au temps de recherche d’une partie, tout en cherchant à réunir les joueurs sur des centres de données proches d’eux. Un VPN pourrait donc avoir un effet sur la connexion aux serveurs de Call of Duty Modern Warfare 4.

Les joueurs situés dans une même région sont ainsi susceptibles de se retrouver sur les mêmes serveurs et de s’affronter plus souvent entre eux. C’est cette hypothèse qui alimente les spéculations autour de l’utilisation d’un VPN pour se connecter depuis certaines régions spécifiques, avec l’intention d’influencer le matchmaking.

Par exemple, dans les régions où l’heure de pointe est passée et où moins de joueurs sont connectés, les serveurs du jeu ont souvent plus de mal à trouver des adversaires de niveau équivalent. Certains joueurs considèrent qu’aux heures creuses, le matchmaking dispose de moins de candidats de niveau équivalent. Le jeu pourrait alors élargir la sélection afin de limiter l’attente, et ainsi accepter des écarts plus importants niveau compétences.

Cela ne signifie pas qu’un VPN permet de contourner le SBMM. Tout est une question de probabilité et des joueurs jugent que cela fonctionne, d’où le fait que les VPN soient en vogue auprès de nombreux adeptes de jeux multijoueurs, et Call of Duty n’échappe pas à cela.

dès 3.49€
Satisfait ou remboursé 30 jours
9300 serveurs
10 connexions simultanées maximum
135 pays couverts
9.5
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes du VPN NordVPN.

- 76%
3.49€/mois
Pendant 28 mois
- 70%
5.49€/mois
Pendant 12 mois
14.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Utiliser un VPN pour Call of Duty Modern Warfare 4 : un couteau à double tranchant

Changer de pays à l’aide d’un VPN a aussi une conséquence sur la connexion. Un serveur très éloigné peut faire monter le ping. Sur un FPS où les affrontements se jouent rapidement, ce retard peut finalement être bien plus gênant que le niveau des adversaires.

Si vous utilisez un VPN, choisissez une solution reconnue pour la qualité de ses serveurs. NordVPN dispose par exemple de plus de 9 000 serveurs dans 135 pays différents. Peu importe l’endroit où vous visez, il y aura toujours un serveur à proximité. Mais peu importe la qualité de l’infrastructure d’un fournisseur, il est très difficile d’avoir des latences faibles lorsque le serveur est trop éloigné de votre localisation réelle. Privilégiez donc les serveurs les plus proches.

En fonction de votre expérience, vous déterminerez ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais utiliser un VPN ne garantit pas que vous aurez des bot lobbies dans Call of Duty Modern Warfare 4.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spotify lance une application pour voiture, mais pas pour tout le monde

La célèbre plateforme de streaming audio se fait une place dans votre voiture. Spotify a désormais droit à son application dédiée, intégrée directement au système multimédia du véhicule. Écouter de…

Microsoft veut simplifier Windows 11, voici les changements qui arrivent

Microsoft est en train de tester plusieurs nouveautés pour Windows 11. Le géant de l’informatique compte notamment simplifier progressivement l’Explorateur de fichiers, tout en ajoutant une nouvelle interface dédiée aux…

Google Messages prépare une refonte qui va simplifier la vie des utilisateurs

La célèbre application de messagerie s’améliore. Google Messages pourrait en effet bientôt avoir droit à une mise à jour qui optimise largement le menu des paramètres. Le moins que l’on…

L’écran de l’iPhone Duo se fissurerait après quelques heures, les utilisateurs enragent

Tout juste sorti, le premier smartphone pliable d’Apple connaîtrait déjà des problèmes. Certains utilisateurs rapportent des défaillances concernant l’iPhone Duo, notamment au niveau de son écran… En 2026, le smartphone…

Les Galaxy Buds On arrivent bientôt en Europe, leur prix se précise

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung pourraient arriver plus tôt que prévu. On en sait plus quant à une potentielle date de sortie en Europe, ainsi que sur le…

Vous avez gardé Popcorn Time sur votre PC ? Des pirates pourraient en profiter

Le vénérable service de streaming illégal Popcorn Time, inactif depuis plusieurs années, pourrait être utilisé par des pirates. Des chercheurs en cybersécurité révèlent que l’application, toujours présente sur de nombreux…

Test Sony Bravia 9 II : le RGB LED est-il la technologie du futur des télés ?

Remplaçant la vieillissante Bravia 9, la Bravia 9 II est enfin arrivée. S’appuyant sur la nouvelle technologie RGB LED, censée combiner luminosité, contraste et contrôle colorimétrique, la Bravia 9 II…

Apple Music : comment accéder à l’hommage au premier iPod pour ses 25 ans

Pour célébrer le 25ème anniversaire de l’iPod, la page 404 d’Apple Music renvoie vers un lecteur virtuel dans lequel on peut naviguer et lancer des musiques. C’est l’anniversaire de l’iPod,…

Cette étude montre l’impact du smartphone sur le sommeil et c’est une catastrophe

Une utilisation prolongée du smartphone avant le coucher dégrade fortement le sommeil et les capacités de chacun. Selon deux études récentes issues de Scientific Reports et JAMA Pediatrics, les écrans…

Problème de batterie sur votre Galaxy S25 ou S24 ? La mise à jour One UI 9 est peut-être en cause

Des utilisateurs constatent une autonomie en berne sur leur Galaxy S25 ou Galaxy S24 (quel que soit le modèle de la génération) depuis l’installation de la mise à jour vers…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.