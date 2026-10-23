Des parties trop difficiles sur Call of Duty : Modern Warfare 4 ? Certains joueurs misent sur cette astuce

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible et le matchmaking fait une nouvelle fois parler de lui. Comme sur Warzone, certains joueurs utilisent un VPN dans l’espoir de trouver des parties moins difficiles. Sur quoi se basent ces croyances et est-ce que cela fonctionne réellement ?

Modern Warfare 4 est sorti ce 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et sur Nintendo Switch 2. Des milliers de joueurs se retrouveront à nouveau dans les nouvelles batailles du jeu. Et comme toujours, l’expérience de jeu, qui dépend en grande partie de la difficulté des parties, fera beaucoup jaser.

Le matchmaking a beau être verrouillé, certains tentent quand même de le contourner. L’une des techniques consiste à se connecter depuis un autre pays à l’aide d’un VPN. Des joueurs visent alors les régions où ils pensent pouvoir influencer le mathmaking pour tomber dans des bot lobbies. Pour les adeptes de Call of Duty, y compris ceux du nouveau Modern Warfare 4, un bot lobby désigne un pool composé de joueurs plus faciles à battre, et pas forcément des adversaires contrôlés par l’IA.

Modern Warfare 4 : pourquoi le SBMM fait autant parler de lui ?

Le Skill-Based Matchmaking, communément appelé SBMM est le système par lequel un jeu en ligne rassemble des joueurs qui s’affrontent entre eux en les choisissant en fonction de leurs compétences. En réalité, le matchmaking ne se base pas sur ce seul critère, mais en mélange plusieurs, ce qui rend difficile la possibilité de le contourner.

Les compétences restent toutefois un élément important de ce système. Activision peut ainsi mettre ensemble plusieurs joueurs dans une même partie, tout en évitant que les débutants affrontent trop souvent les plus expérimentés, ce qui pourraient ainsi gâcher leur expérience. Mais le SBMM ne fait pas l’unanimité. En cherchant à corriger un problème, il ne manque pas d’en créer d’autres.

De nombreux joueurs, plus aguerris, se plaignent par exemple d’une certaine monotonie dans la difficulté des parties, c’est-à-dire qu’ils ont l’impression d’être mis constamment face à des joueurs qui les obligent à être à leur meilleur niveau. C’est ce qui explique l’intérêt pour les parties où le niveau compte moins dans la sélection.

Pendant la bêta de Modern Warfare 4, Activision proposait notamment une playlist nommée Open Moshpit, parallèlement au matchmaking classique. Cette playlist permettait de donner moins de poids aux compétences et de réunir des joueurs de niveaux plus variés.

Un VPN peut-il vous aider à trouver des parties moins difficiles sur MW4 ?

Activision accorde énormément d’importance à la latence et au temps de recherche d’une partie, tout en cherchant à réunir les joueurs sur des centres de données proches d’eux. Un VPN pourrait donc avoir un effet sur la connexion aux serveurs de Call of Duty Modern Warfare 4.

Les joueurs situés dans une même région sont ainsi susceptibles de se retrouver sur les mêmes serveurs et de s’affronter plus souvent entre eux. C’est cette hypothèse qui alimente les spéculations autour de l’utilisation d’un VPN pour se connecter depuis certaines régions spécifiques, avec l’intention d’influencer le matchmaking.

Par exemple, dans les régions où l’heure de pointe est passée et où moins de joueurs sont connectés, les serveurs du jeu ont souvent plus de mal à trouver des adversaires de niveau équivalent. Certains joueurs considèrent qu’aux heures creuses, le matchmaking dispose de moins de candidats de niveau équivalent. Le jeu pourrait alors élargir la sélection afin de limiter l’attente, et ainsi accepter des écarts plus importants niveau compétences.

Cela ne signifie pas qu’un VPN permet de contourner le SBMM. Tout est une question de probabilité et des joueurs jugent que cela fonctionne, d’où le fait que les VPN soient en vogue auprès de nombreux adeptes de jeux multijoueurs, et Call of Duty n’échappe pas à cela.

dès 3.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 76% 3.49€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 70% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Utiliser un VPN pour Call of Duty Modern Warfare 4 : un couteau à double tranchant

Changer de pays à l’aide d’un VPN a aussi une conséquence sur la connexion. Un serveur très éloigné peut faire monter le ping. Sur un FPS où les affrontements se jouent rapidement, ce retard peut finalement être bien plus gênant que le niveau des adversaires.

Si vous utilisez un VPN, choisissez une solution reconnue pour la qualité de ses serveurs. NordVPN dispose par exemple de plus de 9 000 serveurs dans 135 pays différents. Peu importe l’endroit où vous visez, il y aura toujours un serveur à proximité. Mais peu importe la qualité de l’infrastructure d’un fournisseur, il est très difficile d’avoir des latences faibles lorsque le serveur est trop éloigné de votre localisation réelle. Privilégiez donc les serveurs les plus proches.

Découvrir NordVPN (-78% et 3 mois offerts)

En fonction de votre expérience, vous déterminerez ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais utiliser un VPN ne garantit pas que vous aurez des bot lobbies dans Call of Duty Modern Warfare 4.