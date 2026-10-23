Elle n’a besoin ni de réseau mobile ni de Wi-Fi : quelle est cette messagerie Android et iOS que tous les manifestants s’arrachent ?

En à peine quelques jours, une application quasi inconnue du grand public s’est hissée tout en haut des téléchargements sur le Play Store et l’App Store. Et pour cause, elle promet de résoudre un problème particulièrement gênant lors des manifestations : l’impossibilité de communiquer lorsque le réseau est saturé.

bitchat

Si vous êtes déjà allé en manifestation une fois dans votre vie, vous avez très probablement rencontré un problème épineux. Une fois au beau milieu de la foule, votre smartphone ne sert presque plus à rien. Impossible d’envoyer un message, de passer un appel ou simplement de rafraîchir ses réseaux sociaux pour s’informer sur les événements : le réseau est complètement saturé.

Dans l’imaginaire collectif, il faut nécessaire être au moins connecté au réseau mobile, ou à un réseau Wi-Fi pour pouvoir communiquer avec son son smartphone. Mais ce n’est pas totalement vrai. En réalité, une simple connexion Bluetooth — à condition d’être entouré d’assez de personnes pour que cela fonctionne. C’est précisément sur ce principe que repose l’une des messageries les plus populaires du moment : bitchat.

bitchat, la nouvelle application préférée des manifestants

Ce nom ne vous dit rien ? C’est parfaitement normal. Vous connaissez en revanche certainement celui de son créateur, puisqu’il s’agit de Jack Dorsey, soit le premier PDG de Twitter (désormais X). L’application ne date pas d’hier. En effet, elle voit le jour le 18 juillet 2025 sur iPhone et Android. Elle passe alors très largement sous les radars pendant plusieurs mois, uniquement connue de quelques utilisateurs bien informés.

Mais tout a basculé cette semaine. En France, l’application se classe numéro 1 des applications gratuites sur l’App Store. Elle grimpe à la 9e place des téléchargements dans la catégorie Messagerie sur le Play Store. Évidemment, cela n’a rien d’un hasard. En permettant à quiconque de communiquer en se passant du réseau mobile et d’une connexion Internet, bitchat résout le sempiternel problème des manifestants. Et ce n’est pas son seul atout.

bitchat téléchargements

Comment fonctionne bitchat, la messagerie qui se passe de réseau mobile ?

Le principe de bitchat est à l’exact opposé de la plupart des messageries que vous utilisez. Plutôt que de reposer sur un serveur central qui récupère puis redistribue les messages envoyés, ou par un nœud lorsqu’il s’agit d’un SMS, bitchat se sert du réseau maillé. Exactement comme la technologie peer-to-peer, le réseau maillé nécessite que plusieurs utilisateurs soient présents à proximité et interconnectés entre eux.

Pour faire simple, votre téléphone sert ici de serveur. Un message peut transiter par lui, sans qu’il n’en soit le destinataire, avant d’arriver sur l’appareil cible. Pour cela, bitchat utilise le Bluetooth. C’est à la fois son meilleur atout et son pire défaut. D’un côté, cela lui permet de se passer complètement des réseaux traditionnels pour fonctionner. De l’autre, cela nécessite que plusieurs utilisateurs se trouvent relativement proches les uns des autres pour que le message puisse transiter.

bitchat présentation

De plus, bitchat ne requiert aucun numéro de téléphone ni adresse mail. Autrement dit, nul besoin de se créer un compte pour utiliser l’application, ce qui ajoute une couche de confidentialité très prisée de ses utilisateurs. Une fois installée, il est possible de créer un groupe puis de discuter directement avec ses contacts. En l’absence de réseau maillé stable, la messagerie peut avoir recours à un réseau mobile classique.

Voilà donc pourquoi bitchat a soudainement gagné en popularité dans l’Hexagone, qui traverse actuellement une vague de fortes révoltes sociales… et pourquoi les gouvernements aimeraient s’en débarrasser. L’application a déjà été interdite dans certains pays, notamment l’Inde et le Népal, qui ont tous pour point commun d’avoir été le théâtre de violentes protestations ces derniers mois. En France, la question n’est pas encore sur la table. Mais les antécédents existent. En 2024, le gouvernement français a déjà décrété la coupure de certains réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie, au plus fort des manifestations sur le territoire.


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