Hulu en France : peut-on accéder au catalogue américain grâce à un VPN ? Est-ce que ça marche vraiment ?

Accéder au catalogue américain de Hulu depuis la France, c’est “théoriquement” possible. De quoi débloquer de nombreux films et séries inédits. Tutoriel, astuces et sélection des meilleures solutions : on vous explique tout.
VPN pour hulu depuis la france

Si vous êtes en France, vous devez distinguer deux formes bien distinctes pour le service Hulu. Concrètement, le service apparaît avec les abonnements Disney+ et permet de profiter d’une sélection de programmes. Cependant, il ne s’agit pas du même service que sur le marché américain où Hulu permet d’accéder à un catalogue bien différent. Dans ce cas spécifiquement, un VPN peut permettre d’y accéder, notamment par le biais d’une adresse IP américaine. À noter cependant que d’autres informations sont à considérer pour profiter pleinement du service américain Hulu.

Peut-on regarder le Hulu américain depuis la France avec un VPN ?

L’un des principaux avantages des VPN est qu’ils permettent de se connecter n’importe où dans le monde en simulant une adresse IP étrangère. Cela signifie donc qu’il est tout à fait possible d’obtenir une adresse IP américaine en se connectant à un serveur situé sur le sol américain. Cela permet, entre autres, d’accéder à des services réservés habituellement aux personnes se trouvant aux États-Unis, comme par exemple le catalogue américain de Hulu.

Par contre, de plus en plus de services tentent de limiter ces connexions depuis l’étranger qui transitent par des VPN. Il peut ainsi être demandé d’utiliser un moyen de paiement américain. Certains utilisateurs arrivent à contourner cette restriction en utilisant des services de paiement fonctionnant à l’international.

Comme Netflix, Disney+ ou d’autres plateformes de streaming, Hulu peut également bloquer les connexions identifiées comme provenant d’un VPN ou d’un proxy. Le cas échéant, il est nécessaire de tester plusieurs serveurs. Dans certains cas, un changement de protocole peut également permettre de résoudre le problème. C’est le cas par exemple avec NordWhisper de NordVPN, un protocole spécialement pensé pour limiter les blocages.

Crédits : 123RF

Quels VPN envisager pour Hulu ?

Les VPN ci-dessous disposent de serveurs aux États-Unis et proposent des fonctions adaptées au streaming. Attention cependant, comme évoqué précédemment, leur présence dans cette sélection ne signifie pas qu’ils donnent systématiquement accès à Hulu : la plateforme peut bloquer une connexion à tout moment, et les conditions d’abonnement américaines restent applicables. Vous pouvez par contre profiter d’une garantie de remboursement vous permettant de tester le service et de vous faire rembourser si ce dernier n’est pas à la hauteur de vos attentes.

NordVPN : de nombreux serveurs américains pour accéder à Hulu

NordVPN propose un large choix de serveurs américains et une application disponible sur ordinateur, smartphone et plusieurs appareils de télévision. Son protocole NordLynx vise à préserver une connexion rapide, un point utile pour regarder une vidéo en haute définition.

Le choix d’un serveur américain peut être pratique si vous possédez déjà un compte Hulu éligible. Il ne résout toutefois ni la question du paiement à l’inscription ni celle des éventuels blocages de VPN par Hulu.

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Fonctionnalités
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Simplicité

Profiter du streaming américain grâce à Surfshark

Surfshark permet de connecter un nombre illimité d’appareils simultanément avec un même abonnement. C’est une option à considérer pour un foyer qui utilise plusieurs écrans. Le service propose également des serveurs aux États-Unis.

Comme pour tout VPN, le résultat sur Hulu peut changer selon le serveur utilisé et les contrôles mis en place par la plateforme. Avant de souscrire dans ce seul but, vérifiez les modalités de remboursement de l’offre choisie.

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Qualité/Prix
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Proton VPN : un autre choix intéressant pour l’accès à Hulu

Proton VPN dispose de serveurs américains et propose une formule gratuite, mais ses fonctions de streaming concernent ses offres payantes. La formule gratuite ne doit donc pas être envisagée comme une solution pour Hulu.

Proton VPN peut intéresser les lecteurs qui recherchent aussi un outil de protection de leur connexion au quotidien. Là encore, un abonnement payant au VPN ne remplace pas un compte Hulu américain éligible et ne garantit pas l’accès au service depuis la France, même si beaucoup d’utilisateurs sont parvenus à se connecter aux catalogues étrangers de la plateforme avec ProtonVPN.

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Caractéristiques complètes de Proton VPN.

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Hulu est-il disponible officiellement en France ?

En pratique, la marque Hulu est présente dans le catalogue de Disney+ en France. Elle y désigne la rubrique de divertissement général qui a remplacé Star. Avec un abonnement Disney+ donnant accès aux programmes concernés, vous pouvez parcourir cette rubrique et rechercher directement la série ou le film qui vous intéresse.

Attention toutefois, cette présence ne signifie pas que l’abonnement Hulu américain est commercialisé en France. Les catalogues dépendent des droits de diffusion de chaque pays : un programme visible sur Hulu aux États-Unis peut être absent de Disney+ France ou proposé ailleurs. Si vous cherchez un titre précis, le plus simple est de vérifier sa disponibilité en France avant d’envisager un VPN.


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