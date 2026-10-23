Le premier iPhone pliable fait un gagnant inattendu, ce n’est pas Apple

Le premier iPhone pliable d’Apple est arrivé en boutique après plusieurs jours de préventes. En Chine, la curiosité pour ce format a visiblement débordé sur la concurrence. Le Huawei Pura X Max aurait vu ses ventes décoller en une semaine.

Apple a mis des années à se décider sur le pliable. Son arrivée sur ce terrain déplace déjà beaucoup d’argent, puisque chaque exemplaire vendu enrichit Samsung, fournisseur de la dalle pliante. Tout le secteur observe la scène de près. Jusqu’ici, ce segment restait une niche, dominée par une poignée de marques asiatiques. Un nouvel entrant de ce calibre attire les curieux vers une catégorie longtemps réservée aux passionnés. Rien ne garantit qu’ils repartent avec le téléphone qui les a fait entrer en boutique.

En Chine, le pliable large existe depuis un moment. Lancé en avril dernier, le Pura X Max inaugurait ce format, avec un petit écran externe et une dalle interne de 7,7 pouces une fois dépliée. Pendant la semaine de préventes du téléphone d’Apple, les revendeurs locaux ont compilé leurs chiffres. Leur relevé a surpris.

Les ventes du Huawei Pura X Max ont bondi pendant la semaine de préventes de l’iPhone Duo

Entre le 16 et le 21 octobre, les ventes hebdomadaires du Huawei Pura X Max auraient progressé d’environ 38 % par rapport à la semaine précédente, selon les données de distribution relayées par la presse chinoise. Aucun volume absolu n’accompagne ce pourcentage. La hausse coïncide avec la vague de préventes, sans qu’aucune donnée ne prouve le lien entre les deux phénomènes. Personne, chez Apple, n’a commenté ces résultats.

Au 21 octobre, la gamme pliable large de Huawei dépassait 3,21 millions d’unités écoulées depuis son lancement. Les modèles monoblocs à écran large du constructeur chinois ajoutent plus de 840 000 exemplaires à ce total. Sorti au printemps 2025, le premier Pura X a ouvert la voie. Sa déclinaison Max a ensuite attendu avril, le temps d’adapter HarmonyOS aux écrans de ce gabarit.

Richard Yu, patron de la division grand public, revendique depuis longtemps la paternité de cette catégorie. Il affirme avoir découvert, en préparant son lancement, qu’un concurrent américain travaillait sur une forme voisine. Les intentions des consommateurs chinois restent difficiles à cerner. Entre un format vieux de dix-huit mois et un iPhone Duo vendu beaucoup plus cher, certains ont visiblement préféré la solution déjà rodée. Hors de Chine, ce gabarit reste quasiment introuvable.