Problème de batterie sur votre Galaxy S25 ou S24 ? La mise à jour One UI 9 est peut-être en cause

Des utilisateurs constatent une autonomie en berne sur leur Galaxy S25 ou Galaxy S24 (quel que soit le modèle de la génération) depuis l’installation de la mise à jour vers One UI 9.

Début septembre, Samsung déployait One UI 9 sur les Galaxy S24 et S25, ses smartphones haut de gamme sortis respectivement il y a deux ans et l’année dernière. Cette nouvelle version a apporté quelques changements d’interface, des optimisations, ainsi que des fonctionnalités basées sur l’IA jusqu’ici exclusives aux Galaxy S26 ou aux appareils pliables sortis cet été.

Mais la mise à jour semble aussi provoquer des problèmes d’autonomie chez certains utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, sur Reddit, ou sur les forums de Samsung, de nombreux témoignages rapportent une batterie qui fond à une vitesse hallucinante malgré un usage standard, ruinant l’expérience et obligeant à recharger régulièrement.

One UI 9 : l’autonomie des Galaxy S24 et S25 peut souffrir après la mise à jour

C’est par exemple le cas du développeur Ashish Sharma, qui a publié une capture d’écran montrant la consommation d’énergie de son Galaxy S24 Ultra sur X (Twitter). On voit que son mobile est passé de 100 % à 5 % de batterie en seulement 5 h 20, dont 3 h 15 de temps d’écran allumé. Dans la liste des applications les plus gourmandes en batterie, on constate qu’il n’y a aucun jeu vidéo, souvent l’activité la plus énergivore, ou aucun service exigeant la géolocalisation en temps réel. L’utilisateur a seulement passé 37 minutes sur YouTube et 23 minutes sur Instagram, les apps qui ont le plus tiré sur la batterie (7,3 % et 5,2 % respectivement).

D’autres messages du genre laissent penser que tous les modèles de Galaxy S24 et S25 peuvent être potentiellement affectés. Il ne semble par contre pas s’agir d’un problème généralisé : la majorité des utilisateurs n’a pas constaté de changement significatif en passant de One UI 8.5 à One UI 9. Reste que si vous êtes concernés, vous savez maintenant que vous n’êtes pas seul.

Si l’autonomie de votre smartphone s’est détériorée récemment, consultez l’utilisation de la batterie par appli pour tenter de déterminer si une app en particulier affecte l’endurance de votre mobile. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez tenter un redémarrage, voire une réinitialisation aux paramètres d’usine.


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