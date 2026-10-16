Sony ressuscite le Walkman : il est plaqué or et coûte 5 000 euros

Surprise, le Walkman est de retour. Sony lance le NW-WM1ZM3, un produit haut de gamme plaqué or vendu au prix de 5 000 euros et tournant sous Android.

Le Walkman est l’un des produits audio les plus cultes au monde, si bien que la marque est même devenue un nom commun pour désigner un lecteur audio en général dans les années 80 et 90. L’arrivée sur le marché des lecteurs MP3 a fait disparaître les lecteurs de disque, qui avaient eux-mêmes remplacés les lecteurs cassettes, qui avaient justement fait la réputation de Sony dans l’industrie.

L’entreprise japonaise vient d’annoncer le lancement de trois nouveaux Walkman, dont le NW-WM1ZM3 appartenant à la famille Signature du constructeur. “Notre Walkman phare, méticuleusement perfectionné sous tous les angles pour une qualité sonore inégalée. Le NW-WM1ZM3 intègre des composants haut de gamme, un boîtier en cuivre sans oxygène usiné avec précision et un écran fonctionnel de 5,5 pouces, le tout fruit de plusieurs décennies d’expertise en ingénierie audio de renommée mondiale. Rien ne lui arrive à la cheville”, communique Sony.

Le Walkman n’est pas mort, il est juste devenu un produit de luxe

Plaqué or sur du cuivre exempt d’oxygène et doté d’une finition texturée effet cuir, ce nouveau Walkman se présente comme un produit de luxe. Des touches latérales permettent de régler le volume, de contrôler la lecture et de changer de piste. Sony joue logiquement sur la nostalgie avec une interface de volume qui rappelle le design classique des appareils analogiques ainsi qu’une interface utilisateur et un économiseur d’écran inspirés des cassettes audio (le visuel de cassette qui apparaît à l’écran variant en fonction du codec de la musique écoutée).

Pour l’audio, l’appareil est compatible Hi-Res Audio et LDAC. La technologie DSEE Ultimate est bien présente, tandis que le moteur de remasterisation DSD convertit l’audio PCM (Pulse Code Modulation) en flux audio 1 bit à ultra-haute fréquence DSD (Direct Stream Digital) de 11,2 MHz. Sony annonce une autonomie jusqu’à 33 heures en lecture Hi-Res Audio FLAC à 96 kHz.

Le dispositif tourne sous Android. Il peut être connecté au Wi-Fi et dispose d’un accès aux applications de streaming audio et de téléchargement de musique. Le Walkman NW-WM1ZM3 est commercialisé au prix de 4 999 euros en France. Les précommandes sont ouvertes, pour un début des livraisons programmé pour le 27 novembre.