Shark Matrix Plus 2-en-1 à -66% : l’excellent aspirateur laveur est à prix sacrifié en cumulant ces 2 offres

Vous cherchez un aspirateur robot puissant et pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’excellent aspirateur laveur de sol Shark Matrix Plus est actuellement à 134,99 € au lieu de 399,99 € en cumulant l’offre en cours avec le code PASN10. C’est tout simplement un prix sacrifié !

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Faire le ménage est une corvée qui peut rapidement être contraignante. Pour gagner du temps, il existe des appareils spécialement conçus pour nettoyer les sols à votre place. Ce sont des aspirateurs robots capables d’aspirer et laver efficacement l’intérieur de votre maison. Le Shark Matrix Plus est un modèle puissant 2-en-1 qui vous permet d’économiser votre précieux temps.

Conçu pour vous faciliter la vie au quotidien, cet aspirateur robot qui vous offre un nettoyage optimal. Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 399,99 €, Shark l’affiche en promotion à seulement 149,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PASN10 à renseigner dans le panier, vous avez en plus 15€ de réduction. Son prix chute donc à 134,99 €. C’est une affaire !

Quelles sont les caractéristiques du Shark Matrix Plus ?

Les aspirateurs robots d’entrée de gamme sont généralement décevants. Pourtant pour 134,99 € seulement, vous pouvez vous acquérir un excellent modèle à la fois puissant et endurant. Il s’agit du Shark Matrix Plus. La technologie Matrix Clean permet à cet aspirateur de faire un nettoyage optimal grâce à un quadrillage précis. Les débris sont aspirés efficacement, même dans les coins grâce à un jet d’air ciblé qui déloge les poussières. La fonction anti-emmêlement élimine les poils et les cheveux en évitant qu’ils ne s’emmêlent autour de la brosse rotative.

Le lavage sonique effectue par ailleurs 100 frottements par minute, ce qui nettoie en profondeur, même les saletés les plus incrustés. Depuis l’application, vous pouvez lancer Matrix Mop dpour nettoyer des zones spécifiques avec la serpillère intégrée.

Le Shark Matrix Plus embarque également un capteur LiDAR à 360° pour cartographier les différentes pièces de votre maison. Enfin, le modèle dispose d’une autonomie pouvant atteindre les 110 minutes d’utilisation.