Cette étude montre l’impact du smartphone sur le sommeil et c’est une catastrophe

Une utilisation prolongée du smartphone avant le coucher dégrade fortement le sommeil et les capacités de chacun. Selon deux études récentes issues de Scientific Reports et JAMA Pediatrics, les écrans tardifs allongent l’endormissement, provoquent des réveils nocturnes et ralentissent les réflexes le lendemain.

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Crédit photo : 123RF

C’est un geste devenu presque automatique : hop, une fois glissé sous la couette, on sort son smartphone. Une dernière vérification des messages, une vidéo “de quelques minutes” ou un scroll sur les réseaux sociaux, et voilà que la nuit commence mal…

Car ce rituel nocturne coûte cher à notre organisme. Plusieurs recherches récentes, dont une étude publiée dans Jama Pediatrics, confirment l’impact direct de l’utilisation tardive du smartphone sur nos nuits… Et sur nos capacités cérébrales du lendemain !

Une dette de sommeil généralisée

Les chiffres issus des récents travaux sont criants de vérité. En moyenne, les jeunes adultes passent plus d’une heure sur leur téléphone la lumière allumée avant de dormir, et près de 40 minutes dans l’obscurité totale. Résultat : 70 % des participants présentent une mauvaise qualité de sommeil. Ils mettent plus de temps à s’endormir, dorment moins longtemps et souffrent davantage de fatigue pendant la journée.

L’étude de Jama Pediatrics apporte un éclairage encore plus précis chez les adolescents : chaque tranche de 10 minutes passée sur son téléphone après 22h repousse l’endormissement et se traduit par une perte directe de sommeil.

Mais pourquoi l’écran est-il l’ennemi juré de l’oreiller ? Du point de vue biologique, la lumière bleue émise par nos écrans leurre le cerveau en lui faisant croire qu’il fait encore jour. Elle stoppe la sécrétion de mélatonine, l’hormone naturelle qui déclenche le sommeil. Mais il n’y a pas que ça : à cette perturbation lumineuse s’ajoute une excitation mentale : notifications, messages et contenus captivants maintiennent le cerveau dans un état d’alerte incompatible avec le repos.

Des seuils d’exposition et des délais clés

Les scientifiques ont identifié des limites claires au-delà desquelles la qualité de la nuit se dégrade fortement :

  • Plus de 60 minutes d’utilisation avec la lumière de la chambre allumée ;
  • Plus de 30 minutes d’utilisation dans le noir complet.

Dépasser ces durées multiplie par 2,5 le risque d’avoir un sommeil dégradé. L’usage du smartphone dans le noir complet s’avère particulièrement agressif pour l’horloge interne, le contraste lumineux accentuant l’impact de la lumière bleue.

De plus, le timing exact avant de poser le téléphone joue un rôle crucial. Les jeunes qui lâchent leur écran moins de 5 minutes avant de tenter de s’endormir subissent nettement plus de réveils nocturnes durant la première partie de la nuit. Cet effet négatif s’estompe presque totalement lorsqu’on ménage un délai d’au moins 20 minutes entre la fin de l’utilisation du smartphone et le moment de fermer les yeux.

Des réflexes en baisse et un cerveau au ralenti

Les conséquences ne s’arrêtent pas au réveil. Pour mesurer l’effet de ces nuits hachées sur la vie quotidienne, les chercheurs ont soumis les participants à des tests cognitifs et de réflexes le lendemain matin.

Les résultats montrent une baisse nette de la concentration et de la performance globale, en particulier sur les tâches exigeantes sur le plan visuel et mental. Plus inquiétant encore : près de 40 % des participants présentaient un temps de réaction ralenti. Ce manque de vivacité s’explique par un traitement plus lent de l’information par le système nerveux central, directement fragilisé par la dette de sommeil.

Adopter une meilleure « hygiène numérique »

Face à ces expériences, les spécialistes ne prônent pas le bannissement total de la technologie. Non, ils suggèrent plutôt l’adoption de règles claires. Éteindre et poser son téléphone au moins 20 minutes avant d’essayer de s’endormir pour éviter les réveils nocturnes répétitifs. Éviter l’exposition aux écrans après 22h et maintenir la lumière de la pièce allumée si vous devez impérativement utiliser votre appareil. Et en profiter pour éliminer les notifications sonores et visuelles.

En clair, décrocher de son écran avant de dormir reste l’un des moyens les plus simples et efficaces pour retrouver un sommeil réparateur et aborder ses journées avec les idées claires.


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