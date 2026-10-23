Le prix des PC va encore augmenter : après la mémoire et les cartes graphiques, les processeurs vont coûter plus cher

Le prix des processeurs pour PC est en train d’augmenter jusqu’à 20 %. Monter sa machine devient très compliquée, alors que les tarifs de la DRAM, des disques SSD et des GPU se sont déjà envolés.

Crédit : Intel

Le prix des composants informatiques continue d’augmenter. Citant des sources industrielles, le média coréen Money Today nous apprend qu’AMD considère très sérieusement de faire évoluer le tarif de ses processeurs pour PC. L’entreprise suivrait alors une tendance initiée par ses concurrents Intel et Qualcomm, qui ont déjà opéré une hausse de leurs prix.

En septembre, Intel a augmenté le prix de ses puces Panther Lake équipées de GPU hautes performances de 15 % à 20 % d’un coup. Le tarif des processeurs Meteor Lake et Arrow Lake ont quant à eux été revus de 5 % à 10 % à la hausse. Ces augmentations s’ajoutent à celles déjà appliquées plus tôt dans l’année. Qualcomm devrait également recalculer le tarif de ses puces Snapdragon X et X2 Elite, qui pourraient subir une hausse tarifaire d’environ 10 % avant la fin du mois d’octobre.

Intel, AMD et Qualcomm augmentent le prix de leurs processeurs

Le marché des CPU est pourtant moins tendu que celui de la mémoire (DRAM, SSD) ou des GPU. Mais TSMC, qui écrase le secteur de la fonderie et fournit tous les grands fabricants de processeurs, impose ses conditions à ses clients. On attend par exemple une hausse de 5 à 10 % du prix pour ses procédés avancés actuels, tandis que ses technologies d’encapsulation avancée si prisées verraient leur tarif bondir de 10 à 15 % l’année prochaine.

Une mauvaise nouvelle de plus pour les consommateurs, qui ont déjà bien du mal à se procurer de la mémoire et une carte graphique digne de ce nom. Nous rapportions en début de mois que les ventes de PC se sont effondrées de plus de 20 % au troisième trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025, la situation ne risque pas de s’arranger.

Les coûts de fabrication des PC ont augmenté de plus de 40 %. La part de la mémoire vive et du stockage représentaient environ 15 % avant la crise, elle est passée à près de 40 % aujourd’hui. Le prix de la DRAM et des SSD devrait encore augmenter, tout comme celui des CPU.


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