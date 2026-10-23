Mass Effect 5 s’appelait Mass Effect Universe, découvrez une bande-annonce du jeu qui ne sortira finalement jamais

Le jeu annulé qui devait être le prochain Mass Effect était baptisé Universe. Une bande-annonce produite à partir du travail de pré-production nous donne un aperçu de ce qu’il aurait pu être.

mass effect universe
Crédit : Bioware

On s’avait que l’avenir de Bioware était en danger. Mass Effect Andromeda, puis Dragon Age Veilguard, n’ont pas connu le succès escompté pour redresser le studio, qui court après sa gloire d’antan depuis une quinzaine d’année maintenant. L’annonce de la fermeture de Bioware par EA n’est donc pas surprenante, surtout que le groupe a été racheté par le PIF saoudien pour 55 milliards de dollars. Le montage de l’acquisition (financée par… les futurs revenus d’EA) laissaient présager des coupes importantes et une recherche immédiate de rentabilité. Sans parler du fait que Bioware est considéré comme un studio aux idées ouvertes, notamment en matière de sexualité et de genre.

Mass Effect 5 était le projet de la dernière chance pour Bioware, qui n’aura finalement même pas l’occasion de sortir son jeu, dont le développement était devenu compliqué selon plusieurs rapports. Des développeurs ont décidé de publier une bande-annonce officieuse du titre à partir d’images tirées du moteur et d’assets de pré-production. Le jeu n’aurait peut-être pas ressemblé à ça à la fin, mais on sait au moins quelle direction a été empruntée sur certains éléments.

Liara T’Soni était prévue dans Mass Effect Universe

On voit le nouveau personnage principal, vêtu d’une veste faisant apparaître l’insigne N7. Il est présenté comme un ancien soldat ayant quitté l’armée. On entend la phrase “Faire les choix que personne ne veut faire”, confirmant que cet opus comptait respecter l’ADN de la saga en permettant au joueur d’influer sur l’histoire avec ses prises de position. Quelques scènes d’action sont proposées, révélant qu’une vue à la troisième personne était toujours d’actualité, avec un gameplay faisant la part belle aux armes à feu et aux pouvoirs psychiques.

On aperçoit de nombreuses races bien connues du lore de Mass Effect : Asaris, Krogans, Turiens, Galariens, Quariens… Une vieille connaissance s’invite même dans la séquence : Liara T’Soni, scientifique Asari spécialisée dans l’étude des Prothéens, alliée (et potentielle amante) de Shepard dans Mass Effect 1, 2 et 3. La vidéo se termine avec un écran titre indiquant “Mass Effect Universe”, ce qu’aurait dû être le nom du jeu.

https://www.youtube.com/watch?v=WP3ieef0mpE


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