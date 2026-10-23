Oppo Enco X4 officiel : ANC, fonctions IA, audio sans perte… découvrez les écouteurs sans fil haut de gamme sans compromis

Oppo officialise ses tout nouveaux écouteurs sans fil premium : les Enco X4. Réduction de bruit intelligente, premiers représentants sans fil de l’audio sans perte, son haut de gamme… La marque entend ne faire aucun compromis en proposant une expérience aussi complète qu’équilibrée.

Oppo Enco X4

Mercredi dernier, Oppo a officialisé les représentants de sa toute dernière série haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Mais la marque chinoise avait plus d’un tour dans son sac, puisqu’elle vient de présenter ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme : les Enco X4.

Les Enco X4 ont été développés en collaboration avec Dynaudio, spécialiste danois de l’audio avec lequel Oppo renouvelle son partenariat pour la septième année consécutive. Le but : offrir une signature acoustique authentique, qu’importe le genre musical.

Lire aussi – Bose officialise ses écouteurs filaires en USB-C : le look d’hier avec les technologies d’aujourd’hui

Un son haut de gamme et une réduction de bruit intelligente : le combo pour s’adapter aux utilisateurs

Pour répondre à cette ambition, les Enco X4 sont dotés d’un double haut-parleur dynamique avec double DAC puissant, qui comprend un woofer et un tweeter améliorés.

De plus, les écouteurs intègrent plusieurs fonctionnalités conçues pour adapter le son à votre environnement et à vos goûts, comme l’audio spatial inter-écosystèmes, la fonction améliorée de suivi des mouvements de tête, l’égaliseur personnalisé, ou encore la fonction Son d’or.

L’adaptation à l’environnement passe aussi par l’ANC. Et les Enco X4 disposent d’une réduction de bruit active améliorée, qui se veut plus puissante, équilibrée et avec plus de transparence. L’ANC intègre d’ailleurs un mode adaptatif en temps réel grâce à l’IA et alimenté par une puce gravée en 6 nm. De plus, les écouteurs détectent lorsque vous parlez et, en conséquence, réduisent automatiquement le volume et passent en mode Transparence.

Oppo Enco X4
Crédits : Oppo

D’ailleurs, les Enco X4 devraient vous permettre de passer des appels clairs grâce à une unité de captation vocale intégrée à la conduction osseuse, mais également à un algorithme de réduction du bruit des appels en temps réel qui isole votre voix du bruit ambiant.

Et pour ceux qui voudraient filmer du contenu, les Enco X4 se proposent de remplacer les micros-cravates traditionnels : le son est simultanément capté par les deux écouteurs et un traitement audio Dolby est appliqué pour préserver la clarté.

Entre fonctions IA et autonomie longue-durée : les Enco X4 sont pensés pour le confort quotidien des utilisateurs

Les Oppo Enco X4 ont été pensés pour le confort de leurs utilisateurs. Cela passe par des embouts en mousse de silicone repensés qui réduisent la pression et renforcent l’isolation passive. Mais le confort passe également par les fonctionnalités intelligentes.

On peut citer l’invocation de Google Gemini ou encore la traduction continue en temps réel par IA dans plus de 30 langues, afin de profiter d’une véritable assistance mains libres avec les appareils compatibles.

Mais également la détection de la posture de votre cou : en cas de mauvais alignement, les écouteurs vous rappellent de l’ajuster. Enfin, ils prennent en charge le suivi du sommeil : si les Enco X4 détectent que vous vous êtes endormi, la musique s’arrête afin de préserver et votre audition et la batterie.

En parlant de batterie, Oppo promet jusqu’à 13 heures d’écoute sur une seule charge des écouteurs – sans ANC et sans audio Lossless. Si l’on prend en compte l’autonomie offerte par le boîtier, on monte jusqu’à 53 heures dans les mêmes conditions. 10 minutes de charge et on récupère jusqu’à 14 heures d’autonomie d’écoute. Sans surprise, l’audio sans perte et la réduction de bruit active sont plus gourmands. Ne pas craindre de se retrouver sans écouteur, ça aussi c’est confortable.

Oppo Enco X4
Crédits : Oppo

Commandes tactiles, audio sans perte : une panoplie de fonctionnalités avancées digne du haut de gamme

Les Enco X4 d’Oppo disposent de commandes tactiles, qui vous dispensent de sortir votre smartphone. Par exemple, un simple appui permet de lancer la lecture de la musique. Les écouteurs intègrent également le Spotify Tap, qui consiste en la lecture d’une recommandation sur la plateforme de streaming musical en fonction de vos goûts musicaux.

Les Enco X4 sont les premiers écouteurs intra-auriculaires de la marque à prendre en charge l’audio sans perte, grâce à l’intégration du codec LHDC. Pour en profiter, il faut toutefois qu’ils soient appairés avec un des smartphones de la gamme Find X10.

Ils sont également compatibles Bluetooth 6.1. Les nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme d’Oppo prennent également en charge la connexion multipoint : jusqu’à deux appareils inter-écosystèmes peuvent être appairés simultanément aux Enco X4.

Les Oppo Enco X4 se déclinent en deux coloris : Blanc Glacier et Violet Aurore, et ils sont certifiés IP55 contre les éclaboussures et la poussière. Si leur prix de vente conseillé est de 219 euros, ils sont, au moment où nous rédigeons ces lignes, disponibles sur le site officiel de la marque à 189 euros.


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