Le très récent Poco C95 Pro avec 2 jours d’autonomie et un grand écran 6,9″ chute à moins de 240 € !

Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un excellent rapport qualité-prix, la marque Poco de Xiaomi propose des modèles de qualité à des tarifs très raisonnables. C’est notamment le cas du Poco C95 Pro qui vient de sortir et qui est déjà en promotion sur Amazon à seulement 239,90 euros dans sa version avec 256 Go de stockage.

POCO C95 Pro

Qui a dit qu’il fallait attendre des mois après la sortie d’un smartphone avant de pouvoir trouver de belles promotions ? La marque Poco de Xiaomi vous fait mentir. En effet, le Poco C95 Pro est sorti il y a quelques jours seulement et vous pouvez déjà le trouver à prix réduit sur Amazon.

En effet, dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Poco C95 Pro est normalement disponible au prix de vente officiel de 333 euros. Sur Amazon, vous pouvez bénéficier d’une baisse de prix de 93,10 euros sur la version noire du smartphone. Il vous revient ainsi à seulement 239,90 euros. En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon et non pas par un vendeur tiers inconnu.

Poco C95 Pro 4G 256 Go : batterie énorme et grand écran à prix cassé

Le Xiaomi POCO C95 Pro est un smartphone d’entrée de gamme équipé d’un grand écran LCD de 6,9 pouces avec une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 7i.

Son autre grande qualité est sa batterie grande capacité de 7 500 mAh qui permet de bénéficier de deux jours d’autonomie. Vous bénéficiez en outre de la charge rapide 45 W et de la charge inversée 22,5 W pour recharger vos accessoires ou un autre smartphone. Sous le capot, on trouve une puce octocœur MediaTek Helio G91-Ultra associée à 8 GO de mémoire vive et 256 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To avec le lecteur de carte microSD).

Côté photo et vidéo, on trouve sur la face arrière un capteur principal de 50 MP assisté par l’IA. Certifié IP64, c’est un smartphone durable capable de résister à la poussière et aux éclaboussures. Les amateurs de casques filaires apprécieront par ailleurs la présence d’une prise jack 3,5 mm. Vous disposez également de deux haut-parleurs qui offrent un puissant son stéréo.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Microsoft veut simplifier Windows 11, voici les changements qui arrivent

Microsoft est en train de tester plusieurs nouveautés pour Windows 11. Le géant de l’informatique compte notamment simplifier progressivement l’Explorateur de fichiers, tout en ajoutant une nouvelle interface dédiée aux…

Google Messages prépare une refonte qui va simplifier la vie des utilisateurs

La célèbre application de messagerie s’améliore. Google Messages pourrait en effet bientôt avoir droit à une mise à jour qui optimise largement le menu des paramètres. Le moins que l’on…

L’écran de l’iPhone Duo se fissurerait après quelques heures, les utilisateurs enragent

Tout juste sorti, le premier smartphone pliable d’Apple connaîtrait déjà des problèmes. Certains utilisateurs rapportent des défaillances concernant l’iPhone Duo, notamment au niveau de son écran… En 2026, le smartphone…

Les Galaxy Buds On arrivent bientôt en Europe, leur prix se précise

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung pourraient arriver plus tôt que prévu. On en sait plus quant à une potentielle date de sortie en Europe, ainsi que sur le…

Vous avez gardé Popcorn Time sur votre PC ? Des pirates pourraient en profiter

Le vénérable service de streaming illégal Popcorn Time, inactif depuis plusieurs années, pourrait être utilisé par des pirates. Des chercheurs en cybersécurité révèlent que l’application, toujours présente sur de nombreux…

Test Sony Bravia 9 II : le RGB LED est-il la technologie du futur des télés ?

Remplaçant la vieillissante Bravia 9, la Bravia 9 II est enfin arrivée. S’appuyant sur la nouvelle technologie RGB LED, censée combiner luminosité, contraste et contrôle colorimétrique, la Bravia 9 II…

Apple Music : comment accéder à l’hommage au premier iPod pour ses 25 ans

Pour célébrer le 25ème anniversaire de l’iPod, la page 404 d’Apple Music renvoie vers un lecteur virtuel dans lequel on peut naviguer et lancer des musiques. C’est l’anniversaire de l’iPod,…

Des parties trop difficiles sur Call of Duty : Modern Warfare 4 ? Certains joueurs misent sur cette astuce

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible et le matchmaking fait une nouvelle fois parler de lui. Comme sur Warzone, certains joueurs utilisent un VPN dans l’espoir de trouver…

Cette étude montre l’impact du smartphone sur le sommeil et c’est une catastrophe

Une utilisation prolongée du smartphone avant le coucher dégrade fortement le sommeil et les capacités de chacun. Selon deux études récentes issues de Scientific Reports et JAMA Pediatrics, les écrans…

Problème de batterie sur votre Galaxy S25 ou S24 ? La mise à jour One UI 9 est peut-être en cause

Des utilisateurs constatent une autonomie en berne sur leur Galaxy S25 ou Galaxy S24 (quel que soit le modèle de la génération) depuis l’installation de la mise à jour vers…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.