Le très récent Poco C95 Pro avec 2 jours d’autonomie et un grand écran 6,9″ chute à moins de 240 € !

Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un excellent rapport qualité-prix, la marque Poco de Xiaomi propose des modèles de qualité à des tarifs très raisonnables. C’est notamment le cas du Poco C95 Pro qui vient de sortir et qui est déjà en promotion sur Amazon à seulement 239,90 euros dans sa version avec 256 Go de stockage.

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Qui a dit qu’il fallait attendre des mois après la sortie d’un smartphone avant de pouvoir trouver de belles promotions ? La marque Poco de Xiaomi vous fait mentir. En effet, le Poco C95 Pro est sorti il y a quelques jours seulement et vous pouvez déjà le trouver à prix réduit sur Amazon.

En effet, dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Poco C95 Pro est normalement disponible au prix de vente officiel de 333 euros. Sur Amazon, vous pouvez bénéficier d’une baisse de prix de 93,10 euros sur la version noire du smartphone. Il vous revient ainsi à seulement 239,90 euros. En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon et non pas par un vendeur tiers inconnu.

Poco C95 Pro 4G 256 Go : batterie énorme et grand écran à prix cassé

Le Xiaomi POCO C95 Pro est un smartphone d’entrée de gamme équipé d’un grand écran LCD de 6,9 pouces avec une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 7i.

Son autre grande qualité est sa batterie grande capacité de 7 500 mAh qui permet de bénéficier de deux jours d’autonomie. Vous bénéficiez en outre de la charge rapide 45 W et de la charge inversée 22,5 W pour recharger vos accessoires ou un autre smartphone. Sous le capot, on trouve une puce octocœur MediaTek Helio G91-Ultra associée à 8 GO de mémoire vive et 256 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To avec le lecteur de carte microSD).

Côté photo et vidéo, on trouve sur la face arrière un capteur principal de 50 MP assisté par l’IA. Certifié IP64, c’est un smartphone durable capable de résister à la poussière et aux éclaboussures. Les amateurs de casques filaires apprécieront par ailleurs la présence d’une prise jack 3,5 mm. Vous disposez également de deux haut-parleurs qui offrent un puissant son stéréo.