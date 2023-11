Apple Magic Keyboard : le prix du clavier Bluetooth chute pour le Black Friday

Durant le Black Friday, de nombreux produits Apple sont en promotion. Le clavier sans fil Apple Magic Keyboard passe ainsi de 109€ à 79€. Si vous avez un Mac ou iPad et vous voulez un clavier Bluetooth, c’est le moment parfait pour l’acheter à prix réduit.

Les offres du Black Friday 2023 sont déjà en ligne. Le clavier sans fil Apple Magic Keyboard fait actuellement l'objet d'une remise de 30 € sur Amazon. Alors que son prix conseillé est de 109€, il est affiché à seulement 79 €. C’est l’occasion parfaite pour vous équiper du clavier officiel de la marque à la pomme à prix réduit.

Le Magic Keyboard adopte le même look sobre et épuré qui est propre aux produits d'Apple. Avec ses dimensions compactes (28 cm de largeur et 239 grammes seulement), il est parfait pour une utilisation nomade tout en vous apportant confort et précision de frappe optimale. Au niveau de l’autonomie, la batterie longue durée vous permet de tenir un mois, voire plus. Pour recharger le clavier, vous pouvez vous servir du câble tissé USB‑C vers Lightning qui est fourni. Par ailleurs, ce clavier Bluetooth a la particularité de s'associer automatiquement à votre Mac. Vous gagnez ainsi du temps lorsque vous souhaitez l’utiliser. Il est compatible avec les Mac équipés de macOS 11.3 ou d’une version ultérieure. Vous avez aussi la possibilité de l’associer à un iPad ou même un iPhone sous iOS 14.5 ou version ultérieure.

