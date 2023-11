Voici un super bon plan pour les propriétaires d'un ordinateur Mac ! Chez Boulanger, le clavier sans fil Logitech MX Keys pour Mac passe sous les 70 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée au Black Friday Boulanger. Pendant la semaine dédiée à l'événement commercial de cette fin d'année 2023, le site e-commerce propose une jolie réduction de 30% sur l'achat d'un clavier sans fil pour Mac.

Affiché en temps normal à 99,99 euros, le clavier sans fil Logitech MX Keys pour Mac est vendu à 69,99 euros. Afin d'obtenir la remise de 30 euros, il suffit de saisir le coupon PROMOPERIPH au cours de l'étape de la commande et dans la case prévue à cet effet.

Proposé dans un coloris gris sidéral, le Logitech MX Keys pour Mac est un clavier éclairé sans fil de type AZERTY qui est notamment compatible avec les MacBook Pro dotés du système macOS 10.15 (ou version ultérieure). L'appareil dispose d'une double connectivité (grâce au récepteur Unifying USB fourni ou par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth Low Energy) et de touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux.

On retrouve aussi une portée sans fil de 10 mètres, des capteurs de proximité activant le rétroéclairage, des capteurs de lumière ambiante ajustant la luminosité du rétroéclairage, d'un commutateur Marche/Arrêt et de témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie. Rechargeable en USB-C, le clavier peut tenir une charge complète de 10 jours ou jusqu'à 5 mois lorsque le rétroéclairage est inactif. L'autonomie dépend bien sûr de de l'environnement et du mode d'utilisation.