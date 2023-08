Vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G à moins de 300 euros ? Craquez sur ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir le Magic5 Lite de la marque Honor à exactement 280,99 euros.

Pour ce nouveau bon plan consacré au domaine de la téléphonie, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où un smartphone 5G de la marque Honor est proposé à un très bon prix pour la rentrée.

Disponible en deux coloris au choix et dans son modèle 256 Go, le Honor Magic5 Lite est vendu par le site e-commerce au tarif de 280,99 euros au lieu de 379,90 euros ; soit 100 euros moins cher par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, le smartphone Honor bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Successeur du Honor Magic4 Lite, le Magic5 Lite du constructeur asiatique est un smartphone de milieu de gamme doté d'un écran AMOLED à bords incurvés de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et une fréquence de balayage de 120 Hz. Le téléphone lié à l'offre Amazon est aussi équipé d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 695 2, d'une batterie Li-ion de 5100 mAh et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MagicUI. Enfin, l'APN du téléphone se compose d'un triple capteur principal de 64 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.