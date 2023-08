iPhone 15 : Apple se préparerait à lancer ses smartphones le 13 septembre 2023

Les quatre futurs iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max devraient arriver rapidement sur le marché, puisque le lancement est désormais attendu dans un peu plus d’un mois seulement, le 13 septembre prochain.

Apple est habitué à lancer ses iPhone au mois de septembre chaque année, sauf les iPhone 12 qui avaient été reportés en octobre à cause du COVID-19, et il devrait en être de même cette année. Contrairement à ce que laissaient penser certains analystes qui prévoyaient des retards dans la production, la prochaine Keynote d’Apple aurait lieu le 13 septembre prochain, selon diverses sources de 9to5Mac.

La plupart des annonces concernant les iPhone ont historiquement eu lieu un mardi, mais l’année dernière, c’était bien le mercredi 7 septembre qu’Apple avait lancé ses iPhone 14. Le 13 septembre étant également un mercredi, il se pourrait qu'Apple choisisse cette date pour organiser son événement spécial le mois prochain.

Les iPhone 15 arrivent dès le mois prochain

D’après les sources de 9to5Mac, plusieurs opérateurs de téléphonie mobile ont demandé à leurs employés de ne pas prendre de jours de congés le 13 septembre prochain, en raison de l’annonce d’un smartphone majeur. À cette période de l’année, il ne fait aucun doute que l’événement en question concerne la nouvelle série iPhone 15 d’Apple.

Une Keynote le 13 septembre impliquerait un lancement des précommandes le vendredi 15 septembre, avant l’arrivée en magasin et le début des livraisons des smartphones une semaine plus tard, le 22 septembre. Bien sûr, Apple pourrait très bien choisir de ne pas respecter son calendrier de sortie habituel, et reporter le lancement de certains modèles.

Apple a déjà fait face cette année à divers problèmes au cours de la production de ses iPhone de nouvelle génération. Nous ne sommes donc pas à l’abri de voir certains modèles repoussés de quelques jours, ou bien d’être confrontés à des pénuries de stock au lancement. Cependant, Apple s’attendrait déjà à des ventes en berne par rapport à l’iPhone 14, ce pourrait bien écarter la crainte de problèmes d’approvisionnement à la fin de l’année. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous comptez craquer pour les nouveaux modèles dès leur sortie.

Source : 9to5Mac