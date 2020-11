Apple dévoilerait un MacBook Pro et MacBook Air ARM lors de la keynote du 10 novembre

Apple devrait profiter de sa keynote du 10 novembre pour dévoiler deux nouveaux MacBook équipés de processeurs ARM. Deux MacBook Pro et un MacBook Air au total seraient en préparation. Au moins deux appareils seraient dévoilés lors de la conférence.

Apple organise une nouvelle keynote le 10 novembre 2020. La conférence, baptisée “One More Thing” en référence à la célèbre phrase que Steve Jobs avait pris l'habitude de prononcer à la fin de ses keynote – pour présenter un produit inédit. L'événement se tiendra à 19 heures (Paris) – or, comme les nouveaux iPhone 12 ont déjà été dévoilés, de même que de nouveaux iPad, les Apple Watch 6 et le HomePod Mini, les planètes semblent dans l'alignement parfait pour qu'Apple fasse des annonces sur les futurs MacBook ARM.

Il faut dire qu'Apple avait promis de lancer le premier appareil sous ARM d'ici la fin de l'année. Or Bloomberg croit déjà savoir quels seront les premiers modèles de macs ARM présentés par la firme. A en croire le quotidien économique, tous les feux seraient au vert pour lancer jusqu'à trois produits, deux nouveaux MacBook Pro (13″ et 16″) et un MacBook Air 13″. Les trois modèles seraient assemblés en ROC (Taïwan) par Foxconn et Quanta Computer. Au moins deux de ces appareils seraient montrés au cours de la keynote – il seront alors peut-être lancés dans la foulée.

Apple lancera ses premiers macs avec puces ARM dès la semaine prochaine

A priori, Apple ne devrait pas changer de design par rapport aux MacBook Pro et Air actuels. Seul le processeur sera au coeur de la transition – pour délivrer de meilleures performances et surtout une autonomie mieux maîtrisée. Les premiers macs à bénéficier de l'architecture ARM auront un processeur hérité de la puce A14 Bionic des iPhone 12 et derniers iPad. Apple devrait par la suite régulièrement lancer des produits ARM sur toutes ses gammes ordinateur, pour achever la transition à l'horizon 2022.

Les Macs ARM ne sont pas le seul produit dont Apple pourrait parler lors de sa prochaine keynote. On sait en effet grâce à un faisceau de rumeurs que la firme a plusieurs produits sur le point de sortir. On peut notamment évoquer les AirTags, le AirPods Studio, les Apple Glass, ou encore une nouvelle Apple TV 4K. Le carton d'invitation donne à cet égard très peu d'indices. On peut néanmoins imaginer que le beau dégradé coloré tease peut-être au passage quelque chose en lien avec la prochaine génération d'écrans Pro XDR qu'Apple avait lancé avec ses nouveaux Mac Pro.

Source : Bloomberg