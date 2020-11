Apple : une conférence “One More Thing” le 10 novembre 2020, les Mac ARM en approche ?

“One More Thing” : c'est le nom de la conférence annoncée par Apple pour le 10 novembre. Reprenant le célèbre slogan de Steve Jobs, la firme à la pomme pourrait bien avoir une grande révélation à faire. Les rumeurs penchent déjà pour un aperçu des futurs Mac sur processeurs ARM, dont la marque a estimé le lancement en fin d'année.

Par habitude, on sait que lorsqu'Apple dit “One more thing” (“Encore une chose”), c'est que la marque s'annonce à faire une grosse révélation. Utilisée pour la première fois en 1998 et à de nombreuses reprises depuis, la fameuse phrase de Steve Jobs a notamment servi à annoncer l'iPhone X, en 2017. C'est la dernière fois que la firme de Cupertino a prononcé le slogan, ce qui accentue d'autant plus l'attente des utilisateurs.

Cette fois, il s'agit donc du nom de la prochaine conférence d'Apple, qui aura lieu le 10 novembre à 19 heures (heure de France Métropolitaine). La marque n'a pour le moment donné aucune indication sur les annonces qu'elle compte y faire, mais il est fort probable qu'elles concernent les Macbook ARM, dont elle a confirmé la sortie d'ici la fin de l'année. Ce passage pour à la nouvelle puce Apple Silicon se fera au détriment d'Intel, partenaire de la firme depuis 2005.

Apple va-t-il annoncer les Macs ARM à la conférence ?

Cela fait plusieurs mois que l'entreprise prépare l'arrivée de ses nouveaux Macs, déclarant notamment que les premiers Macbook Pro 13 avec un processeur ARM pourraient arriver en 2020. Bien les ambitions d'Apple pour sa nouvelle puce faite maison ne concernent pas que ses ordinateurs, les attentes des utilisateurs sont principalement concentrées autour de ces derniers, notamment grâce aux benchmarks qui placent le Mac Mini ARM au-dessus du Surface Pro X.

Cette annonce sera donc sûrement la principale de cette prochaine conférence, mais d'autres indices laissent à penser qu'elle ne sera pas la seule. Les couleurs habillant le carton d'invitation évoquent notamment les performances du nouvel écran Pro Display XDR, destiné aux professionnels. On peut également s'attendre à ce qu'Apple parle de macOS Big Sur, déjà en version bêta depuis quelques mois.

