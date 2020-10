Les Apple Glass auraient un mode “vision nocturne” grâce au LiDAR

Dévoilée en même temps que l'iPhone 12, la technologie LiDAR, couplée au radar, pourrait également être utilisée sur les très attendues Apple Glass pour améliorer la vision dans le noir. La firme de Cupertino a récemment déposé un brevet décrivant le procédé, qui repose sur une détection de l'environnement avant d'afficher un rendu graphique.

Présente sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max, la technologie LiDAR a été un des grands arguments de vente des smartphones lors de la keynote de présentation. Complémentaire du capteur photo, cette dernière permet notamment une de nouvelles possibilités en réalité augmentée, mais également un meilleur autofocus, notamment de nuit. C'est cette dernière application qui a sûrement inspiré le nouveau brevet d'Apple concernant ses futures lunettes connectées.

À lire également : Apple Glass : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

Intitulé “Head-Mounted Display With Low Light Operation” (“écran monté au niveau de la tête avec mode basse luminosité”, aussi abrégé HMD), celui-ci évoque la possibilité pour les Apple Glass d'améliorer la vision nocturne, rendu possible par une combinaison du LiDAR et du radar. Grâce à des capteurs placés dans le HMD, ces deux technologies scannent l'environnement avant de créer une reconstitution graphique pour l'utilisateur. “Le capteur de profondeur détecte l'environnement, et notamment la distance entre les objets et cet environnement”, précise Apple.