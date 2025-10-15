Apple dévoile son nouveau MacBook Pro M5, avec toujours plus de puissance sous le capot

Le MacBook Pro M5 est officiel. Apple équipe son laptop premium d'une puce qui offre des performances encore plus sensationnelles, ainsi que d'un SSD plus rapide. La marque a aussi fait un léger effort sur le prix.

Grosse journée pour Apple. Le constructeur a présenté son nouvel iPad Pro M5 et son casque Vision Pro M5. Mais la puce M5 débarque aussi sur le nouveau modèle de MacBook Pro. Et forcément, cela signifie une machine encore plus puissante. “La puce M5 marque une nouvelle avancée majeure en matière d'IA pour Mac et offre un gain considérable de performances graphiques, accélérant les flux de travail exigeants pour tous, des étudiants aux créatifs, des développeurs aux professionnels”, communique Apple.

Le GPU 10 cœurs de la puce M5 du dernier MacBook Pro offre des performances graphiques jusqu'à 1,6 fois plus rapides dans les applications professionnelles et des fréquences d'images jusqu'à 1,6 fois plus élevées dans les jeux par rapport au modèle M4, apprend-on. Sur la partie CPU, le M5 se distingue aussi avec des fréquences d'horloge très élevées sur les quatre cœurs de performance, qui sont complétés par six cœurs misant sur l'efficacité énergétique. Apple promet des performances multithread jusqu'à 20 % plus rapides qu'avec le M4 pour des charges de travail comme la compilation de code.

Le MacBook Pro M5 est surpuissant et s'adapte à l'ère de l'IA

Le MacBook Pro M5 bénéficie aussi d'un Neural Engine à 16 cœurs plus impressionnant. Ses performances d'IA atteignent jusqu'à 3,5 fois celles du MacBook Pro M4. Retranscription de notes, exécution de modèles d'IA locaux dans webAI, génération d'image à partir d'invite texte, modélisation de données et amélioration vidéo par l'IA, ou encore deep learning, toutes ces tâches seront plus rapides sur ce nouvel appareil. Les fonctionnalités natives alimentées par Apple Intelligence profitent bien entendu également de ce Neural Engine de nouvelle génération.

Apple intègre par ailleurs une technologie de stockage SSD jusqu'à deux fois plus rapide, ce qui permet de charger un grand modèle de langage local plus rapidement et d'accélérer bien des processus. Le fabricant annonce aussi une bande-passante mémoire qui dépasse les 150 Gbps, contre 120 Gbps jusqu'ici. Cela permet au MacBook M5 de faire tourner des projets encore plus ambitieux et gourmands en ressources, comme des grands modèles d'IA directement sur l'appareil ou des scènes volumineuses dans des applications 3D.

La marque à la pomme prétend que son MacBook Pro M5 offre des performances d'amélioration vidéo IA jusqu'à 1,8 fois plus rapides que le MacBook Pro M4. Le rendu 3D dans Blender est quant à lui jusqu'à 1,7 fois plus rapide sur son PC portable de dernière génération. Lors de la compilation de code dans Xcode, les performances peuvent être jusqu'à 2,1 fois plus rapides. Bref, il s'agit d'une machine de guerre qui va booster la productivité des utilisateurs les plus exigeants.

Une petite baisse de prix

Au-delà de la puissance brute, le MacBook Pro M5 n'offre que peu de nouveautés. On retrouve un écran mini-LED Liquid Retina XDR de 14 pouces avec option nano-texture, offrant une luminosité maximale de 1 600 nits en HDR et jusqu'à 1 000 nits pour les contenus SDR. La laptop gère jusqu'à deux écrans externes.

L’autonomie de la batterie est affichée à 24 heures en streaming vidéo et à 16 heures en navigation web. Il n'y a pas d'amélioration par rapport au MacBook Pro M4 sorti l'année dernière, mais on a au moins de meilleures performances sans sacrifice sur l'endurance. Il ne semble pas y avoir de changement non plus pour la webcam Center Stage de 12 MP ou le système audio à six haut-parleurs. La connectique est toujours aussi complète, mais on aurait aimé que la connectivité sans fil passe au Wi-Fi 7, ce qui n'est pas le cas. Le MacBook Pro reste bloqué au Wi-Fi 6E, un choix étonnant pour un produit si premium.

Le MacBook Pro M5 est déjà disponible en précommande, pour une date de sortie programmée pour le 22 octobre 2025. Les coloris ne bougent, les consommateurs ont le choix entre Noir sidéral et Argent. Il y a une bonne surprise au niveau des prix. Apple a baissé le ticket d'entrée de 100 euros, faisant passer le prix de l'appareil à 1 799 euros. Pour ce tarif, il faut se contenter de 512 Go d'espace de stockage. La version à 1 To monte à 2 049 euros et il faut compter 2 299 euros pour disposer de la configuration 24 Go de RAM au lieu de 16 et 1 To de SSD.