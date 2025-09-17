Apple devrait commercialiser d'ici à quelques mois un MacBook Pro avec écran OLED et tactile, une petite révolution pour son laptop le plus puissant. Avec l'arrivée à venir des écrans pliables, on peut envisager que le MacBook Pro vienne empiéter sur le terrain de l'iPad Pro.

À quelques jours de la sortie des iPhone 17, l'analyste Ming-Chi Kuo, une référence en matière de futurs produits Apple, partage des informations croustillantes sur l'avenir de la gamme des MacBook. Il affirme qu'un premier MacBook Pro équipé d'un écran OLED est en développement, et que, surprise, cet écran sera aussi tactile. Il évoque une production en série prévue pour fin 2026, sans préciser de fenêtre de lancement. Les derniers MacBook Pro M4 avaient été présentés fin octobre, on peut s'attendre à une disponibilité à la même période l'année prochaine.

L'intégration de la technologie OLED sur les MacBook Pro est attendue depuis longtemps. Mais celle d'un écran tactile est moins intuitive, même si des rapports datant d'il y a deux ans faisaient déjà mention d'un écran tactile sur les MacBook Pro OLED pour 2026-2027. “Ce changement pourrait refléter l'observation par Apple du comportement des utilisateurs d'iPad au fil des ans et sa découverte que les manipulations tactiles peuvent améliorer la productivité et l'expérience utilisateur dans certains cas”, estime Ming-Chi Kuo.

Les MacBook Pro et iPad Pro vers un rapprochement ?

En offrant un écran tactile aux MacBook Pro, Apple brouillerait encore la frontière avec l'iPad Pro, qui se rapproche quant à lui de plus en plus d'une expérience de bureau, d'un point de vue logiciel comme matériel avec le clavier détachable. À terme, on peut même penser que la firme va fusionner les deux produits en un seul. Cela pourrait arriver une fois qu'Apple a bien maitrisé la technologie d'écran pliable, ce qui permettrait d'obtenir à la fois les performances et la taille d'affichage des MacBook Pro, ainsi que la portabilité et la praticité de la prise en main de l'iPad Pro.

Ming-Chi Kuo confirme qu'un MacBook d'entrée de gamme, équipé d'une puce d'iPhone, devrait bien sortir avant la fin d'année 2025. Il n'embarquera pas d'écran tactile. Un modèle de deuxième génération serait prévu pour 2027, mais Apple n'aurait pas encore décidé s'il aurait droit à un écran tactile.