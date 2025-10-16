Les nouveaux MacBook sont vendus sans chargeur et Apple a une explication très agaçante pour cela

Apple a dévoilé hier ses nouveaux MacBook Pro M5 et iPad Pro M5, qui arrivent tous deux sans chargeur dans la boîte. La chose est devenue habituelle désormais, mais Apple a tenu à se justifier de cette décision. Il aurait peut-être mieux fallu s'abstenir.

Apple avait beaucoup d'annonces à nous faire hier. Visiblement très fière de sa nouvelle puce M5, la firme l'a intégré dans plusieurs nouveaux appareils. Lors de la conférence, on a ainsi pu découvrir le nouveau MacBook Pro M5, mais aussi l'iPad Pro M5 et le Vision Pro M5. Tout ce joli petit monde gagne donc significativement en puissance, mais partagent également le même défaut. Vous aurez beau fouiller dans leur boîte, vous n'y trouverez aucun chargeur.

Cela fait quelques années déjà que les constructeurs nous ont habitué à simplement intégrer un câble dans la boîte de leurs appareils, là où le chargeur était autrefois la norme. La pilule a parfois du mal à passer, d'autant que les prix, eux, n'ont pas franchement tendance à baisser, mais l'excuse environnementale avancée par la plupart fait sens. Apple, de son côté, a apparemment opté pour une autre justification. On préférait l'ancienne version.

Comment Apple justifie l'absence de chargeur dans la boîte de ses MacBook Pro M5

Il faut dire qu'il est plus rare de se voir priver de chargeur dans une boîte de PC que de smartphone. Nos confrères de Numerama sont donc allés poser la question à Apple pour savoir de quoi il en retourne. La réponse du principal intéressé : il s'agit simplement de respecter la loi européenne. Depuis 2024 en effet, l'Union européenne impose le chargeur universel à tous les constructeurs commercialisant ses appareils sur le territoire.

Ces derniers ont ainsi l'obligation, d'une part, d'équiper leurs appareils d'un port USB-C et, d'autre part, de laisser le choix à l'utilisateur d'acheter ou non un chargeur compatible. Autrement dit, les constructeurs doivent proposer à la fois des boîtes avec et sans chargeur. La réponse d'Apple ? Toutes les boîtes sont sans chargeur, mais libre à vous de débourser quelques dizaines d'euros supplémentaires pour vous en procurer.

Sur le site de la marque, on retrouve effectivement trois chargeurs de MacBook Pro M5 : un de 20W à 25€, un de 70W à 65€ et un de 96W à 85€. Notons également qu'Apple conseille fortement à ces clients d'opter pour un chargeur d'au moins 60W pour son MacBook, mettant automatiquement en avant son offre à 65€. Trop aimable. Pour rappel, le MacBook Pro M5 est le premier PC de la marque à respecter les nouvelles directives, qui deviendront obligatoires à partir du 28 avril 2026.

Dans les faits, Apple fait donc précisément ce que l'Union européenne lui demande. Mais si la firme est dans son bon droit, force est de constater qu'elle profite d'une zone grise de la législation pour faire chauffer la carte bleue des utilisateurs. En effet, l'Europe ne dit pas que le chargeur doit impérativement être vendu séparément – mais elle ne l'interdit pas non plus. Le constructeur s'est engouffré dans la brèche, et le fait est qu'il est dans son bon droit.

Il y a tout de même une bonne nouvelle. Comme l'impose l'Union européenne, le nouveau MacBook Pro est équipé d'un porte USB-C Power Delivery. Cela signifie que le PC peut être rechargé à l'aide de n'importe quel chargeur USB-C – d'où l'appellation chargeur universel. Il est donc tout à fait possible de se procurer un chargeur compétent bien moins cher que celui vendu par Apple et qui fera tout aussi bien l'affaire. Veillez cependant à bien opter pour un chargeur assez puissant, comme le rappelle Apple.