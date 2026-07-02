Apple AirTag 2 : le récent traqueur est à -30% pendant les soldes Amazon, vite !

L’AirTag est l’accessoire magique d’Apple qui vous permet de ne plus jamais perdre vos affaires. Ce mini traqueur se glisse facilement dans un sac ou un portefeuille. Vous pouvez même l’accrocher avec un porte-clé. Si vous n’en avez pas (assez), c’est le moment de vous équiper pendant les soldes Amazon !

AirTag 2

Les soldes d’été continuent avec son lot d’offres à ne pas manquer. C’est le cas du célèbre AirTag. La deuxième génération du tracker made by Apple a été dévoilée cette année et elle bénéficie déjà d’une très belle baisse de prix sur Amazon.

Normalement, un AirTag de deuxième génération se vend pour 35 euros. Mais pendant les soldes, vous pouvez le trouver bien moins cher sur Amazon. En effet, le géant américain propose l’AirTag 2 pour seulement 24,34 euros l’unité, soit une baisse de prix conséquente de 30%. Si vous avez besoin de plusieurs trackers, vous pouvez aussi profiter du pack de 4 pour seulement 84 euros. Ainsi, le prix unitaire passe à 21 euros.

AirTag 2 : le nouveau traqueur d’Apple est déjà à prix mini

Il a le même diamètre qu’une pièce de deux euros, pourtant l’AirTag 2 est un petit bijou de technologie qui va vous permettre de savoir à tout moment où sont vos affaires les plus précieuses ou même vos proches. Compact et discret, ce tracker de forme circulaire est ultra puissant puisqu’il se sert de l’immense réseau d’appareils Apple dans le monde pour pouvoir vous offrir une localisation précise sans pour autant contenir de puce GPS. Si vous déclenchez le mode Perdu, votre appareil Apple vous enverra une notification dès que l’AirTag est localisable.

En vous connectant à votre application Localiser, vous pourrez voir sa position exacte. Et si jamais l’AirTag est à proximité, vous aurez des instructions directionnelles sur l’écran de votre iPhone pour retrouver facilement et rapidement l’objet perdu.

Cette deuxième génération d’AirTag embarque la nouvelle puce U2 qui offre une meilleure portée. Elle permet également de localiser l’AirTag directement depuis votre Apple Watch. Enfin, Apple a amélioré un autre élément : le haut-parleur intégré. Celui-ci est 50% plus puissant que sur la première génération. Il sera donc plus facilement détectable s’il est perdu au fond d’un sac ou bien dans un environnement bruyant.

Pour le reste, on garde une autonomie de 1 an avec une pile CR2032. Le design n’a que très peu évolué. On reste sur une conception en acier inoxydable poli et une certification IP67 qui garantit une résistence à l’eau et à la poussière.


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