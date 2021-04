AirPods Pro : les écouteurs d’Apple sont au meilleur prix pour les CDAV de Cdiscount

Les membres CDAV de Cdiscount ont la possibilité de réaliser une bonne affaire sur l'achat des AirPods Pro. Le site marchand français propose en effet les écouteurs sans fil d'Apple à un prix de revient de 194,75 euros. Tous les détails du bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que le prix des AirPods Pro a récemment baissé chez Amazon, Cdiscount en a profité pour s'aligner avec l'offre du géant de l'e-commerce.

Ainsi, le site marchand français permet à ses clients d'acquérir les Apple AirPods Pro à 205 euros avec 10,25 euros dans la cagnotte à condition d'être membre du programme Cdiscount à volonté ; ce qui correspond à un prix de revient de 194,75 euros. Les 5% du montant des AirPods Pro remportés dans la cagnotte devront être dépensés lors d'un prochain achat.

Pour rappel ou à titre d'information, les AirPods Pro sont fournis avec trois tailles d’embouts fuselés en silicone. Les écouteurs sans fil embarquent la technologie de réduction active du bruit et le mode Transparence. Ils sont résistants à l’eau et à la transpiration et disposent de plus de 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter à notre article consacré au test des Apple AirPods Pro.