Android va enfin copier Apple pour apporter cette fonctionnalité essentielle à la synchronisation smartphone/PC

Visiblement en train de préparer l'arrivée des Android PC, Google travaille actuellement sur une fonctionnalité qui va ravir tous ceux qui souhaitent plus synchronisation entre leurs appareils. Et pour ce faire, elle regarde directement ce qu'il se fait du côté de chez Apple.

Comme tout presse-papier, celui d'Android est on ne peut plus pratique. Copiez du texte, une image ou un fichier, et vous pourrez le coller dans l'application de votre en quelques clics. Oui, mais, ce dernier a tout de même quelques limitations. Avec Android 10, et pour des mesures de sécurité, Google a fait en sorte que seuls le clavier par défaut et l'application active au moment T peuvent accéder au presse-papier. Depuis Android 13, le presse-papier se vide automatiquement après une heure.

Résultat : malgré les efforts de Microsoft et Google, accéder au contenu copié sur un smartphone Android depuis un autre appareil est un véritable casse-tête. À l'heure actuelle, la solution la plus viable est de passer par Swifkey, le clavier Android développé par la firme de Redmond. Pendant ce temps-là, chez Apple, la synchronisation entre iPhone et Mac est automatique. Copiez un élément sur l'un l'autre, vous pourrez le copier sur l'autre. En d'autres termes : Google a un immense retard à rattraper.

Le presse-papier universel arrive sur Android

Depuis la rentrée, les rumeurs sur l'arrivée de PC Android se font de plus en plus insistantes. Autrement dit, Google a tout intérêt mieux gérer la synchronisation entre ses appareils, à commencer par le presse-papier. Pour cela, la firme s'inspire visiblement d'Apple Handoff, le système qui permet de synchroniser une application sur plusieurs appareils. Des lignes de codes repérées par Android Auhority dans la dernière bêta d'Android suggère en effet que Google travaille sur sa propre version de Handoff, intégrant notamment un presse-papier universel.

Ce dernier passerait pas les Play Services pour synchroniser les informations. Concrètement, en copiant par exemple du texte, l'utilisateur déclencherait un script des System Services des Pixel qui, à son tour, enverrait une notification au Play Services indiquant que du texte a été copié. La plateforme recevrait et stockerait alors ce texte, le rendant accessible depuis un autre appareil où l'utilisateur est connecté à son compte. Selon Android Authority, cette nouveauté pourrait être disponible dès Android 17. En même temps que les Android PC ?

