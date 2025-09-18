Combien ça coûte de scroller sur Instagram et YouTube au travail ? Beaucoup plus que vous l’imaginez

Un rapport publié par la direction générale du Trésor dévoile le coût des heures perdues à consulter son smartphone au travail hors cadre professionnel. La somme est assez hallucinante.

Le gouvernement français ne s'en cache pas : il veut réduire l'usage des smartphones, et plus généralement des écrans, chez les plus jeunes. À titre d'exemple, les collégiens doivent déposer leur mobile dans un casier depuis la rentrée 2025. Mais cette focalisation sur les mineurs fait oublier que les adultes aussi passent énormément de temps sur leur portable. À leur niveau, il s'agit moins d'impacts négatifs sur la santé mentale (même s'ils existent) que sur la productivité des entreprises.

Plus on consulte son smartphone au lieu de travailler, moins on travaille. Logique. Vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas si grave, que c'est l'affaire de quelques secondes, le temps de répondre à un message ou deux. C'est vrai si l'on reste à l'échelle de l'individu. Mais dès que l'on commence à additionner le temps perdu par l'ensemble des travailleurs, on passe à une autre dimension. Le coût de cette “économie de l’inattention” comme l'appellent les économistes Maya Bacache-Beauvallet et Françoise Benhamou, a été chiffré.

Utiliser son smartphone au travail coûte énormément d'argent à l'économie française

“Certaines études suggèrent que les salariés pourraient passer entre vingt minutes et deux heures et demie de leur journée de travail à consulter leur smartphone pour des raisons non liées à leur activité professionnelle“, résume Solal Chardon-Boucaud, auteur d'une note sur la question. Le chercheur estime que cela représente une perte de 10 milliards d'euros en 2023, soit 0,4 % du PIB de la France.

En guise de comparaison, un jour férié qui tombe en semaine est un manque à gagner de 1,75 milliard d'euros. Le temps perdu sur son smartphone au travail représente donc l'équivalent de 6 jours fériés environ. Un chiffre vertigineux auquel on peut ajouter les pertes liées aux dépenses de santé consécutives à l'usage excessif de l'appareil, 5 milliards d'euros par an.

Solal Chardon-Boucaud indique que l’impact économique “pourrait représenter de l’ordre de 1,4 à 2,3 points de PIB à horizon 2060“. D'ici là, les usages auront évolué, aussi on peut se rassurer en se disant que cette projection va changer. On espère en mieux.

Source : Le Monde