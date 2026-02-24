Android Auto : un sérieux bug paralyse sa fonctionnalité la plus essentielle

Android Auto connaît régulièrement des bugs, plus ou moins sérieux. Et le dernier en date n’est pas des moindres : il remet en question la vocation même du système de Google puisqu’il touche sa fonction la plus essentielle.

Il faut le dire, Android Auto est une solution bien pratique, a fortiori lorsque l’on prend le volant régulièrement. Google s’échine à la rendre toujours plus utile grâce aux différentes mises à jour qui introduisent des fonctionnalités inédites parfois très attendues.

Mais le système conçu par Google n’est pas exempt de bugs – c’est peu de le dire. La mise à jour 16.0 avait notamment introduit un dysfonctionnement soudain des commandes au volant. S’il a été corrigé par la version 16.1, un autre bug intermittent mais non moins critique touche maintenant la fonction phare d’Android Auto.

Ce qui fait l’essence d’Android Auto, c’est notamment la possibilité d’utiliser les commandes vocales qu’offre le système. Cette utilisation en mode mains libres fait tout son intérêt, puisqu’elle permet aux automobilistes d’effectuer des actions sans avoir à détourner leur regard de la route – un indispensable pour la sécurité.

Sauf que de nombreux utilisateurs semblent en être privés. C’est en tout cas ce que suggère la multitude de publications qui fleurissent sur Reddit et sur les forums. Selon les internautes concernés par ce souci, le logiciel rejette toute commande vocale. Toutefois, le problème semble intermittent : la fonction peut se remettre à fonctionner, avant d’être de nouveau indisponible.

Si l’on se fie aux différents posts, le dysfonctionnement interviendrait à l’échelle mondiale : signalé dès janvier, il se serait généralisé ces derniers temps. Et, pour le moment, on ignore la cause exacte du dysfonctionnement. En effet, comme le soulignent nos confrères de 9to5Google, il semble survenir sur des smartphones Samsung, Pixel et autres Android. Aussi, certains estiment que le bug est apparu après une mise à jour (encore).

Bien que plusieurs utilisateurs aient suggéré des solutions, aucune n’apparaît universelle. Si d’aucuns disent que vider le cache de l’application ou débrancher puis reconnecter leur smartphone règle le problème, d’autres internautes déclarent que ces manipulations restent sans effet. En attendant un correctif de Google (et on espère qu'il ne tardera pas trop), il semble donc que la seule solution – sans qu’elle soit satisfaisante – soit de faire preuve de patience…