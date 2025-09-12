Android Auto : un problème de gel d’écran avec votre Pixel 10 ? Google a (peut-être) la solution

À peine sortis, les Pixel 10 rencontraient déjà un bug avec Android Auto : leurs propriétaires rapportaient un souci de gel d’écran au démarrage. Google a trouvé un correctif, mais le problème semble persister pour certains utilisateurs.

Problèmes de son, soucis de connexion sans fil, redémarrage en boucle, interface aux contrastes déréglés : Android Auto est une application incontournable et particulièrement pratique qui peut transformer votre expérience de conduite… quand elle daigne bien vouloir fonctionner.

Il y a deux semaines, on vous partageait le dernier bug d’Android Auto : alors qu’ils étaient fraîchement propriétaires d’un Pixel 10, certains utilisateurs déploraient déjà un problème de gel d’écran au démarrage. Si Google a annoncé avoir mis en place un correctif, il semble ne pas fonctionner pour tout le monde.

Pixel 10 : Google corrige le souci de gel d’écran d’Android Auto, mais le bug persiste chez certains utilisateurs

Corriger un bug prend du temps : Google doit déterminer les causes, développer puis déployer un correctif et les utilisateurs doivent mettre à jour l’application. Concernant ce problème de gel d’écran sur le logo Android Auto, un spécialiste de la communauté Google a récemment annoncé sur le fil qui avait initialement signalé le bug « que l’équipe a mis en place un correctif » et il invitait les utilisateurs à mettre à jour leur « application Android Auto vers la dernière version (15.0 ou ultérieure), ce qui devrait résoudre le problème ».

Le conditionnel a ici son importance. Si l’utilisateur à l’origine du signalement sur le forum de la communauté Android Auto a confirmé la correction du bug après avoir fait la mise à jour, d’autres possesseurs de Pixel 10 ont rétorqué que le problème persistait.

Selon nos confrères d’Android Authority, il est possible que disposer de la dernière version d’Android Auto (15.0 ou ultérieure) ne suffise pas : la mise à jour autoriserait seulement Google à déployer le correctif. Il faudra alors s’armer de patience. Il pourrait aussi s’agir d’une superposition de bugs, ce qui rendrait encore plus difficile la vérification de ce qui est réellement résolu ou non, selon la combinaison Pixel 10-véhicule. On espère que Google trouvera une solution définitive à ce problème.