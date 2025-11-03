L’adaptateur AAWireless Two+ est disponible : Apple CarPlay et Android Auto sans fil dans le même boîtier !

Une nouvelle version du boîtier AAWireless est désormais disponible : l’adaptateur Two+ est le tout premier de la marque à être compatible à la fois avec Android Auto et Apple CarPlay.

Attendue depuis longtemps, la compatibilité CarPlay sans fil débarque enfin sur le plus célèbre des adaptateurs sans fil pour Android Auto. On ne présente plus la marque AAWireless, qui avait été propulsée par la campagne de crowdfunding de son premier dongle Android Auto sans fil.

Cette version, lancée il y a 5 ans, a eu droit à un successeur en 2024. Le boîtier AAWireless Two faisait ainsi ses débuts l’année dernière avec des améliorations bienvenues. Tout juste un an après, la marque lance AAWireless Two+ qui apporte l’une des plus grandes évolutions du boîtier : la compatibilité Apple CarPlay sans fil.

AAWireless Two+ : l’adaptateur Android Auto sans fil passe enfin à CarPlay

Cela fait quelques mois que cette nouvelle version, baptisée AAWireless Two+ avait était annoncée. Comme à ses débuts, AAwireless l’a présentée via une campagne de crowdfunding en mai 2025, ce qui lui avait permis d’enregistrer plus de 3 000 clients précoces en seulement 5 jours.

AAWireless Two+ est désormais disponible à l’achat. La bonne nouvelle, c’est que son prix n’a pas changé par rapport à la version précédente. L’adaptateur est ainsi proposé à 59,99 €. Vous pouvez l’acheter dès à présent sur le site de la marque via le lien ci-dessous.

AAWireless Two+ : quelles sont les nouveautés ?

Le boîtier Two+ hérite des évolutions du AAWireless Two. La nouveauté majeure, c’est son fonctionnement en 2-en-1 qui lui permet d’être utilisé à la fois par les utilisateurs d’Android et d’iPhone. Si vous avez les deux systèmes comme de nombreux utilisateurs, cela vous donne la possibilité de basculer entre Android Auto et Apple CarPlay en mode sans fil, et ce, sans effort.

C’est l’une des fonctions du grand bouton central. Notez qu’il est possible d’appairer plusieurs smartphones à l’adaptateur en même temps, ce qui permet de basculer sur celui souhaité, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un smartphone Android.

Enfin, en ce qui concerne le design, ce nouveau boîtier est 30% plus compact que celui de première génération et dispose de nouveaux voyants LED, notamment autour du bouton physique multifonction.