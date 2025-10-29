Android Auto va se transformer grâce à cette nouveauté inspirée des smartphones

Google prépare une évolution majeure pour Android Auto. L’interface embarquée des voitures pourrait bientôt accueillir des widgets directement sur l’écran principal. Cette nouveauté transformerait l’habitacle en véritable prolongement du smartphone.

Depuis plusieurs années, Android Auto s’impose comme le compagnon numérique des conducteurs. Navigation, musique, appels ou messages : tout passe désormais par cette interface pensée pour la route. Présente dans des millions de véhicules, elle continue d’évoluer au rythme des mises à jour de Google. Après l’arrivée du design Coolwalk et des raccourcis personnalisables, le service s’apprête à franchir une nouvelle étape en s’inspirant directement des smartphones Android.

Selon les découvertes de la communauté Android Authority, Android Auto prépare une fonction baptisée « Earth », qui permettra d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil. Concrètement, les utilisateurs pourront intégrer ceux de leurs applications préférées, comme la météo ou l’horloge, directement dans l’interface du véhicule. Le tableau de bord sera alors divisé en deux parties : environ 40 % de la surface sera occupée par le widget choisi, tandis que le reste affichera les informations habituelles.

Android Auto teste l’ajout de widgets directement sur l’écran principal des voitures

Cette fonction est encore en phase de test, mais plusieurs widgets fonctionnent déjà correctement, notamment Pixel Weather et le chronomètre de l’application Horloge. En revanche, d’autres, comme Spotify ou Google Keep, restent limités : certaines actions déclenchent encore un message d’erreur, Android Auto refusant d’ouvrir les applications mobiles directement. Google prévoit d’améliorer la compatibilité et d’ajouter plus d’options de redimensionnement dans les futures versions. Pour l’instant, il n’est possible d’afficher qu’un seul à la fois.

Malgré ces débuts prometteurs, tout n’est pas encore parfait. Certains utilisateurs se souviennent du bug survenu en septembre dernier, où Android Auto s’était transformé en véritable loupe géante, affichant des applications grossies sans raison sur l’écran du tableau de bord. Espérons que cette fois, les widgets ne fassent pas subir le même sort à Google Maps. En attendant, cette nouveauté devrait rendre Android Auto bien plus pratique, en permettant de consulter la météo, un calendrier ou un minuteur sans quitter la route des yeux. Si les tests se montrent concluants, la fonction pourrait être déployée dans une future mise à jour, probablement au cours de l’année 2026.