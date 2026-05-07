Android Auto : la bêta est de nouveau ouverte au public, voici comment tester les prochaines fonctionnalités en avance

Google vient de réouvrir l'accès à la bêta d'Android Auto, après une longue période sans possibilité de la rejoindre. Attention toutefois, il est très probable que les places soient limités. Il va donc falloir faire vite. On vous explique comment rejoindre le programme de test.

android auto
Crédits : Adobe Stock

Android Auto n'a de cesse de recevoir de nouvelles fonctionnalités, améliorant régulièrement l'expérience des utilisateurs (quand elle n'apporte pas de nouveaux bugs, ce qui arrive malheureusement souvent). Si bien qu'il est parfois difficile d'attendre la prochaine mise à jour, surtout quand celle-ci apporte une fonctionnalité que l'on attend depuis longtemps. C'est d'ailleurs le cas de la gestion des alarmes, que les utilisateurs attendent depuis des années et qui ne devrait pas tarder à arriver.

Les choses étant généralement bien faites, il est généralement possible de rejoindre une bêta pour tester en avance les prochaines nouveautés d'un logiciel. Mais dans le cas d'Android Auto, les choses sont un peu plus compliquées. En effet, s'il existe bel et bien une bêta pour l'application, il n'a jamais été simple de la rejoindre. Contrairement à Android pour smartphones, qui est accessible à quiconque le souhaite, les places pour la bêta d'Android Auto sont très limitées.

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Voici comment rejoindre la bêta d'Android Auto

Bonne nouvelle si vous attendez votre tour depuis des lustres : les portes viennent de nouveau de s'ouvrir. Google a en effet réactivé l'accès à la bêta d'Android Auto pour les curieux, comme l'a remarqué un utilisateur de Reddit“Je suis tombé sur ce post dès que j'ai ouvert Reddit, j'ai cliqué sur le lien et… après de longues années, ça y est, je suis en bêta, et cette fois-ci, c'est officiel.”, s'enthousiaste un autre internaute dans les commentaires.

Mais attention, le post en question date déjà de plusieurs heures. Il va donc falloir faire très vite si vous souhaitez faire partie des heureux élus. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le lien ici bas. Android Auto vous proposera alors automatiquement une mise à jour de votre smartphone. Il va sans dire qu'il vaut mieux que l'application soit déjà installée sur votre smartphone.


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