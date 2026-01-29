Pixel : la fin du chaos ? Google déploie enfin le correctif que les utilisateurs désespérés n’attendaient plus

Enfin le bout du tunnel pour les propriétaires de smartphones Google Pixel ? Les choses semblent enfin rentrer dans l’ordre après le déploiement chaotique de la mise à jour de janvier.

Il était temps ! Les propriétaires de Pixel vont enfin pouvoir souffler, la mise à jour de janvier 2026 arrive sur leurs smartphones. Petite rétrospective des derniers rebondissements et péripéties: le Pixel Drop de décembre a corrigé une avalanche de bugs, mais il en aurait également introduit plusieurs : problème d’écran tactile ne répondant plus de manière aléatoire, souci de scintillement de l’Always-On Display, ou encore dysfonctionnement de l’un des gestes les plus appréciés.

Les utilisateurs concernés attendaient donc avec impatience la mise à jour de janvier. Mais ce fut la douche froide : si le bulletin de sécurité Android corrigeait une faille critique affectant les composants Dolby, aucun signe de résolution des bugs propres au Pixel. Puis les propriétaires ont entrevu la lumière : le Pixel Drop a enfin été lancé le 12 janvier. Pourtant, nombreux sont les utilisateurs à ne pas avoir reçu la mise à jour… jusqu’à cette semaine.

La mise à jour de janvier arrive enfin : le soulagement pour les propriétaires de Pixel

Le déploiement du Pixel Drop de ce mois-ci ne s’est pas déroulé sans encombre. En effet, les témoignages affluent sur le web – notamment sur Reddit – et diverses situations sont évoquées. D’abord, certains utilisateurs avaient pu installer la mise à jour corrective du 12 janvier, mais elle semblait, elle aussi, avoir introduit des dysfonctionnements : elle aurait rendu inopérantes plusieurs fonctions essentielles sur différents modèles de Pixel (10 et 8 notamment), à savoir le Wi-Fi, le Bluetooth et la caméra.

Plusieurs témoignages suggèrent que ces bugs auraient été corrigés grâce à l’installation de la version la plus récente de la mise à jour de janvier. Comme le rapportent nos confrères d'Android Authority, certains utilisateurs, comme thewunderbar, signalent avoir reçu cette « nouvelle » mise à jour de janvier – alors qu’ils avaient déjà installé l'originelle.

D’autres internautes font état d’un « comportement » étrange de la mise à jour : elle serait apparue sur leur smartphone avant de disparaître mystérieusement. On ignore si Google l’a retirée avant de la republier, ou si le déploiement a simplement été lent. Quoi qu’il en soit, si vous n’aviez pas reçu la mise à jour de janvier initialement, vous devriez maintenant pouvoir installer la version la plus récente. On espère que cette fois-ci sera la bonne – et que la mise à jour de février ne viendra pas tout casser.