Elon Musk prépare-t-il enfin le fameux “Tesla Phone” avec Starlink intégré ?

Elon Musk ne compte pas s’arrêter aux fusées et à l’internet par satellite. SpaceX envisagerait de créer son propre smartphone, connecté directement à Starlink. L’appareil permettrait de se passer totalement des réseaux mobiles traditionnels.

Depuis plusieurs mois, Elon Musk multiplie les annonces liées à ses différentes entreprises. SpaceX poursuit les essais de la fusée géante Starship, tandis que Tesla prévoit de réorganiser ses chaînes de production pour se concentrer sur la fabrication de robots humanoïdes.

Dans le même temps, l’entrepreneur a lancé la fusion de SpaceX avec xAI, sa société d’intelligence artificielle. L’objectif est de développer une IA opérant depuis l’orbite, alimentée par un réseau dense de satellites et embarquée à bord de vaisseaux spatiaux. Elon Musk souhaite faire de l’espace un outil central pour ses ambitions technologiques, notamment dans le domaine de l’IA générative.

SpaceX pourrait lancer un téléphone compatible Starlink

Dans ce contexte, SpaceX envisagerait de concevoir un smartphone doté d’une connectivité directe à Starlink, son service d’internet par satellite. Le projet, longtemps considéré comme une rumeur autour d’un hypothétique “Tesla Phone”, semble désormais prendre une tournure plus concrète. L’appareil permettrait de fonctionner sans passer par les réseaux mobiles classiques, en s’appuyant uniquement sur l’infrastructure satellitaire de la firme sptaiale.

D’après les informations de Reuters, ce téléphone intégrerait nativement la technologie Starlink, avec un accès direct à internet depuis l’espace. Il pourrait aussi permettre la communication entre appareils, sans passer par des relais terrestres. D’autres fonctions pourraient aussi être proposées. Le smartphone offrirait un accès au service de suivi spatial Stargaze, ainsi qu’à l’intelligence artificielle xAI, désormais intégrée à l’écosystème de SpaceX. Pour l’entreprise, ce nouvel appareil permettrait de renforcer la présence de Starlink, qui représenterait déjà entre 50 et 80 % de ses bénéfices.

Le projet ne serait pas totalement nouveau. Elon Musk a récemment répondu à une publication sur X en déclarant que cette idée n’était “pas exclue”. Il a aussi précisé que l’appareil serait très différent des smartphones actuels. Sa forme exacte reste inconnue. Mais cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de contrôle des réseaux, des données et des services. Il reste à voir si ce téléphone finira par exister, ou s’il restera à l’état de concept dans l’univers en perpétuelle évolution du PDG de la firme


