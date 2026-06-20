Android 17 vous force à abandonner le Wi-Fi, mais des solutions existent

Tout juste sorti, Android 17 fait déjà parler de lui, et pas forcément pour le meilleur. Certains utilisateurs font en effet face à des problèmes affectant la fonction Wi-Fi de leurs smartphones.

Android 17
Crédits : Google

Après une attente interminable, ça y est : Android 17 est là. La dernière version de l’OS de Google apporte son lot de nouveautés, toutes plus intéressantes les unes que les autres. D’ailleurs, il semblerait qu’Android soit discrètement en train de gagner du terrain face à Apple. Et pour cause : cette fonctionnalité d’Android 17 va vous convaincre de définitivement laisser tomber votre iPhone. Toutefois, son arrivée s’accompagne visiblement de problèmes particulièrement agaçants.

Avant même son lancement officiel, Android 17 posait déjà des problèmes. En effet, en installant Android 17 Beta, certains utilisateurs de Google Pixel ont vu leurs smartphones faire la sourde oreille, la commande « Hey Google » ne répondant plus. Et, alors que l’on espérait que le bug des Pixel qui redémarrent en boucle soit enfin résolu, il semblerait que la version officielle d’Android 17 apporte plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Android 17 : des solutions existent pour régler le bug du Wi-Fi

Et le problème en question ne va pas plaire à ceux qui cherchent à économiser leurs données mobiles en utilisant le Wi-Fi. En effet, certains utilisateurs ont rapporté que certaines applications ne fonctionnaient plus lorsqu’elles étaient connectées à leur précieux réseau Wi-Fi. Ces derniers doivent donc basculer sur les données mobiles pour résoudre le problème.

Pire encore : la plupart des applications concernées par ce bug appartiendraient à Google, justement propriétaire d’Android. Mais ce n’est pas tout. En effet, d’autres utilisateurs affirment que certains réseaux sociaux, dont TikTok, seraient également concernés par ce problème de Wi-Fi.

Heureusement, des solutions existent. Du moins, en théorie. Sur Reddit, un utilisateur a tenté d’activer l’IPv6 dans les paramètres de son routeur Wi-Fi. La manœuvre a vraisemblablement résolu le problème sur Android 17. Toutefois, un autre utilisateur a constaté l’inverse. Celui-ci a désactivé l’IPv6 après avoir installé Android 17 et n’a pas rencontré de problèmes majeurs.

On s’attend donc à ce que Google déploie un correctif rapidement pour régler ce bug du Wi-Fi affectant Android 17. Le mois dernier, certains Pixel ont reçu une mise à jour corrigeant un bug de recharge sans fil particulièrement gênant.


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