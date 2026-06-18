Android 17 : cette fonctionnalité va vous convaincre de définitivement laisser tomber votre iPhone

Google d'annoncer une grosse mise à jour pour son outil de transfert de données entre iOS et Android. Celui-ci prend désormais en charge l'historique des messages ainsi que la disposition de l'écran d'accueil de l'iPhone.

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Crédits : Gemini

Ces dernières années, les constructeurs ont bien compris l'enjeu de faciliter la vie des utilisateurs qui souhaitent passer d'un écosystème à un autre. Pas toujours facile, en effet, de se motiver à transférer toutes ses photos, messages et applications de son iPhone à un smartphone Android après des années passées dans l'écurie Apple (ou inversement). Aussi, il existe désormais des outils presque tout-en-un permettant de transférer ses données automatiquement d'un smartphone à un autre.

Apple propose sa propose solution pour migrer sur iOS, et Android ne comptant pas rester sur le banc de touche, a lui aussi droit à sa fonctionnalité de transfert depuis iOS. Baptisée Android Switch, celle-ci a d'abord été exclusive aux Pixel avant d'arriver sur les autres smartphones Android. Mais Android Switch ne permettait pas un transfert complet, certaines données restant encore sur le carreau. Cela s'apprête à changer avec Android 17.

Sur le même sujet — Android 17 : mon smartphone Samsung pourra-t-il installer la prochaine grosse mise à jour ?

Android 17 fait les yeux doux aux utilisateurs d'iPhone qui veulent sauter le pas

Android Switch va en effet avoir à un gros coup de boost avec le passage à la prochaine mise à jour majeure. Au programme, la fonctionnalité pourra notamment prendre en charge le compte Google enregistré sur l'iPhone de l'utilisateur, mais aussi et surtout l'historique entier des conversations iMessage, qu'il s'agisse des SMS, MMS ou encore des messages RCS, avec médias et autres stickers inclus.

Mais ce n'est même pas le plus impressionnant. Pouvoir transférer ses données, c'est bien, mais retrouver son téléphone littéralement tel quel en changeant d'appareil, c'est encore mieux. C'est exactement ce que va proposer la prochaine version d'Android Switch, qui sera capable de transférer l'écran d'accueil de votre iPhone vers votre nouveau smartphone Android. Autrement dit, votre fond d'écran, mais aussi la disposition de vos applications seront recréés à l'identique sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit.


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