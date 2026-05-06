Ces Pixel reçoivent une mise à jour qui corrige un bug de recharge sans fil gênant

Google déploie la mise à jour de mai 2026 sur les Pixel compatibles sous Android 16. Elle corrige plusieurs bugs connus, dont un problème de recharge sans fil et des gels de l'appli caméra. Les Pixel 10 héritent en prime d'une protection supplémentaire sur le bootloader.

Les mises à jour mensuelles des smartphones Google Pixel se suivent à un rythme soutenu. Chaque mois, Google déploie un correctif pour ses appareils sous Android 16, parfois accompagné de nouvelles fonctionnalités. Le Pixel Drop de mars 2026 était riche en nouveautés pour la gamme. Mais il a aussi ouvert la porte à de nouveaux dysfonctionnements, apparus quelques jours après son déploiement.

Parmi eux, un bug d'affichage permanent s'était mis à perturber plusieurs modèles de Pixel une semaine après la mise à jour de mars, s'ajoutant à d'autres problèmes déjà signalés. Ce type d'enchaînement rappelle à quel point les correctifs mensuels peuvent se révéler à double tranchant. La mise à jour de mai 2026 s'attaque maintenant à ces dysfonctionnements.

La mise à jour de mai 2026 corrige la recharge sans fil et les gels de l'appli caméra sur les Pixel

Selon la page support officielle de Google, le correctif de mai 2026 concerne les Pixel 7a et ultérieurs, le Pixel Fold et la Pixel Tablet, tous sous Android 16. Le numéro de build CP1A.260505.005 est commun à l'ensemble des appareils éligibles. Ce dernier règle un ralentissement de la recharge sans fil lorsque la batterie se situe entre 75 et 80 %. Il corrige aussi les gels de l'appli caméra lors d'un enregistrement vidéo combiné à un zoom. Les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL voient disparaître un point blanc clignotant en haut de l'écran. Les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL reçoivent un correctif supplémentaire pour un affichage flou ou figé dans certaines conditions. D'autres corrections touchent le clavier sur une grande partie de la gamme.

La mise à jour de mai 2026 réserve un point particulier aux Pixel 10. Elle intègre une mise à jour du bootloader, c'est-à-dire du programme qui démarre le système au lancement de l'appareil. Cette protection empêche les Pixel 10 de revenir à d'anciennes versions d'Android 16 jugées vulnérables. Une fois ce correctif installé, il ne sera plus possible de restaurer une version précédente du système. Les autres Pixel ne sont pas concernés par cette restriction. La mise à jour peut être déclenchée manuellement depuis les Réglages de l'appareil.