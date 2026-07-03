Android 17 transforme la connexion des Pixel en cauchemar, c’est le tour du Wi-Fi maintenant

Les Google Pixel accumulent les problèmes depuis leur passage à Android 17. Un nouveau bug touche cette fois la connexion sans fil. Le Wi-Fi décroche seul et rebascule vers les données mobiles.


Chaque grande mise à jour d'Android s'accompagne souvent de son lot de dysfonctionnements sur les smartphones de Google. La firme de Mountain View sert ses Pixel en premier, ce qui les expose aussi aux tout premiers ratés. Depuis le déploiement de la nouvelle version du système, les signalements se multiplient sur les forums en ligne. Un bug Wi-Fi gâchait déjà Android 17 sur les Pixel dès son arrivée, empêchant certaines applis de charger malgré une connexion active. Les ennuis n'en sont malheureusement pas restés là pour les téléphones du géant américain.

Un nouveau problème frappe désormais les Google Pixel équipés d'une puce Tensor. La connexion sans fil décroche brutalement, puis rebascule vers le réseau cellulaire sans la moindre intervention. Ce souci s'ajoute à une longue série, après les Google Pixel qui redémarrent en boucle et d'autres couacs récents. Le phénomène toucherait tous les modèles du Pixel 7 jusqu'au Pixel 10, quelle que soit la génération de la puce embarquée. Certains propriétaires perdent même totalement leur accès aux données mobiles.

Le Wi-Fi des Google Pixel décroche en boucle depuis la mise à jour Android 17

Le bug Wi-Fi des Google Pixel prend une nouvelle forme depuis la dernière mise à jour majeure. Selon Android Authority, plusieurs utilisateurs décrivent un téléphone qui alterne sans cesse entre le réseau sans fil et la 5G, parfois toutes les quelques minutes. Ce comportement diffère du premier souci repéré à la sortie d'Android 17, où la connexion semblait active mais restait inutilisable. Cette fois, l'appareil perd carrément le signal avant de le récupérer tout seul. Les témoignages proviennent surtout de Reddit et du suivi des anomalies remontées à la firme.

Google recommande pour l'instant une réinitialisation des paramètres réseau du Pixel concerné. Cette manipulation efface les configurations Wi-Fi, Bluetooth et mobiles, et a dépanné au moins un possesseur du 7a. La cause exacte du dysfonctionnement reste toutefois inconnue à ce jour. Les soucis de connexion reviennent régulièrement sur ces smartphones à chaque cycle de mise à jour. Une correction officielle pourrait arriver lors d'un prochain patch mensuel de sécurité.


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