Android 17 : mon smartphone Samsung pourra-t-il installer la prochaine grosse mise à jour ?

Après l'annonce en grande pompe d'Android 17, beaucoup se demandent désormais si leur smartphone sera compatible avec la mise à jour. Bonne nouvelle, nous avons déjà la liste des appareils Samsung éligibles. On vous explique tout dans cet article.

Vous venez sûrement à peine de recevoir One UI 8.5 sur votre smartphone que voilà qu'une autre mise à jour majeure fait parler d'elle : Android 17. Présentée en profondeur lors de la dernière Google I/O, la prochaine version du système d'exploitation fait déjà couler beaucoup d'encre. Il faut dire que celle-ci apportera un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes.

Malheureusement, comme chaque année, de nombreux utilisateurs ne pourront pas participer à la fête. En effet, chaque smartphone dispose de sa propre durée de support logiciel, c'est-à-dire la durée pendant laquelle il pourra recevoir une nouvelle mise à jour majeure. Cela signifie que passé ce délai, celui-ci ne sera plus éligible aux nouvelles versions d'Android. Mais cela veut également dire qu'il est possible de savoir quels smartphones pourront l'installer.

Sur le même sujet — Android 17 : la bêta 3 dévoile deux raccourcis inédits, mais ils ne sont pas destinés aux smartphones

Quelles nouveautés apportera Android 17 ?

Nous avons déjà une bonne idée des nouvelles fonctionnalités que l'on retrouvera dans Android 17. Nous savons par exemple que la mise à jour intégrera un système de bulle d'applications, qui permettra de ranger ces dernières dans des petits cercles qu'il sera possible de déplacer partout sur son écran et d'ouvrir à volonté à n'importe quel moment.

Android 17 bulle application
Crédits : Android Police

Android 17 offrira également une meilleure gestion des captures d'écran, avec une barre d'outils dédiée donnant accès à plusieurs options : enregistrer l'écran en entier, la fenêtre sélectionnée en mode écran partagé, ou une zone sélectionnée.

Pour les joueurs, Android 17 permettra de remapper nativement toutes les touches de votre manette. De quoi énormément simplifier la vie de ceux qui passent leur temps sur des émulateurs ou des jeux qui ne proposent pas déjà cette option.

Pour ceux qui aiment passer régulièrement d'un appareil à l'autre, la fonction Continue On permettra de reprendre sur votre tablette une tâche commencée sur votre smartphone de manière fluide. Une icône avec la dernière application ouverte apparaît alors dans la barre des tâches de la tablette.

Continue On Android 17
Les suggestions d'applications sur Android 17 via Continue On

Enfin, on s'attend bien sûr à de nombreuses nouveautés concernant Gemini, qui a déjà eu droit à un gros lifting lors de la dernière Google I/O.

Pour être tenu au courant de toutes les actualités concernant Android 17, vous pouvez vous rendre sur notre dossier dédié à la mise à jour, qui est régulièrement actualisé avec les dernières informations.

Votre smartphone Samsung Galaxy pourra-t-il installer Android 17 ?

Pour savoir quels smartphones et tablettes pourront recevoir la mise à jour vers Android 17, il suffit donc de regarder leur durée de support logicielle indiquée par le constructeur. Rassurez-vous, on vous a simplifié la tâche en regroupant tous les appareils éligibles. Il ne vous reste plus qu'à fouiller cette liste pour retrouver le vôtre. Si son nom est mentionné, félicitations, vous pourrez profiter de toutes les nouveautés d'Android 17.

Voici donc la liste de tous les smartphones Samsung compatibles avec Android 17 :

Les Galaxy S

  • Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra et S25 FE
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra et S24 FE
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra et S23 FE
Test Samsung Galaxy S26+ chargeur 3
Crédits : Phonandroid

Les Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5
Galaxy Z Fold 7
Crédits : Phonandroid

Les Galaxy A

  • Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17 4G, A07 5G et A07 4G
  • Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 4G et A06 5G
  • Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G et A15 4G
  • Galaxy A54 5G, A34 5G et A24 4G

samsung galaxy a37 a57 officiel

Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S11 et S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE et S10 Lite
  • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra et S9 FE
  • Galaxy Tab A11 et A11+
  • Galaxy Tab Active 5 et Active 5 Pro

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