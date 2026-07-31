Windows 11 : Microsoft s’attaque enfin au problème des menus contextuels trop lents

Microsoft travaille à une refonte majeure des menus contextuels de Windows 11, qui deviendront plus compacts, rapides à charger et personnalisables.

windows 11
Crédits : 123RF

Les menus contextuels sont une composante essentielle de Windows, mais on constate des problèmes de performances et de fiabilité de ces interfaces sur Windows 11 depuis quelque temps déjà. Microsoft en est conscient et planche sur des optimisations qui devraient permettre d’améliorer considérablement l’expérience de ces menus affichés après un clic droit.

Depuis Windows 11, les menus contextuels ont tendance à être surchargés d’options, fonctionnalités et raccourcis. Non seulement cela ralentit leur chargement (on constate parfois un temps de latence frustrant avant leur ouverture), mais on passe aussi bien trop de temps à identifier ce que l’on cherche. Un nouveau menu contextuel compact serait en cours de développement, nous apprend Windows Central. Il affichera les actions les plus fréquemment utilisées, ce qui devrait résoudre le souci de lenteur et aider l’utilisateur à y voir plus clair.

Des menus contextuels de Windows 11 plus compacts et plus rapides

Et ce n’est pas tout. Le menu contextuel va devenir plus rapide, mais aussi personnalisable. En bas de la liste d’actions, une nouvelle fonction “Personnaliser” avec une icône de roue dentée assortie d’un crayon (voir capture ci-dessous) va laisser les utilisateurs configurer les applications et les actions affichées dans le menu contextuel. Il sera possible d’afficher ou de masquer des actions et des applications, ainsi que modifier leur ordre d’affichage.

windows 11 menu contextuel
Crédit : Windows Central

Depuis le début de l’année, Microsoft multiplie les initiatives visant à réparer Windows 11. L’entreprise s’est rendu compte qu’elle a déployé des efforts pour des nouveautés, d’IA par exemple, qui n’étaient pas demandées par les utilisateurs, alors que les fondations de l’OS sont en souffrance. Ce retour à l’essentiel doit permettre d’améliorer l’expérience de base de Windows 11 afin de repartir sur un socle plus adapté. C’est dans ce cadre que Microsoft a récemment annoncé un gain de performances conséquent pour la recherche de l’Explorateur de fichiers, ou qu’on a eu droit à une refonte du menu Démarrer.

Windows Central explique avoir vu une démo du nouveau menu contextuel de Windows 11 en action il y a quelques semaines et pense donc que Microsoft l’annoncera bientôt officiellement. Pour une disponibilité avec la mise à jour 26H2 ?


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