Android 17 apporte enfin cette option demandée depuis longtemps pour les captures d’écran

Choisir la zone de l'affichage qu'on veut enregistrer sur une capture d'écran va devenir possible avec Android 17, mais seulement pour certains appareils.

La capture d'écran est une fonctionnalité basique et on pourrait penser qu'en s'approchant des 20 années d'existence, Android propose depuis longtemps une expérience maîtrisée et mature de cette option. Mais alors que les fonctions alimentées par l'IA pullulent sur nos smartphones, on ne peut pas dire que Google ait déployé de grands efforts pour nous permettre de prendre des captures d'écran avec son mobile plus efficacement.

Mais il devrait bientôt y avoir du nouveau. Dans la dernière version Android 17 QPR1 Beta 3, la capture d'écran partielle est désormais activée par défaut, rapporte Android Authority. Une nouvelle barre d'outils, qui gère à la fois l'enregistrement vidéo de l'écran et la capture d'écran, fait son apparition. Elle propose trois options : enregistrer l'écran en entier, la fenêtre sélectionnée en mode écran partagé, ou une zone sélectionnée.

Une meilleure capture d'écran pour Android, mais pour les grands écrans en priorité

Ne vous réjouissez pas trop vite, pour l'instant, tous les appareils ne sont pas compatibles avec cette nouveauté. Celle-ci est actuellement réservée aux dispositifs mobiles équipés d'un grand écran, c'est-à-dire les tablettes et les smartphones pliables. Elle paraît optimisée pour les surfaces d'affichage importantes et dans le format paysage.

Android Authority a forcé l'activation de cette fonctionnalité sur un smartphone traditionnel. Le média explique que la barre d'outils de capture d'écran y est déformée et occupe bien trop d'espace, mais qu'il est bien possible de sélectionner une zone de l'affichage pour une capture. À terme, il ne semble pas y avoir de barrière pour que Google développe cette fonctionnalité pour des mobiles équipés d'un écran plus petit. La fonction d'enregistrement vidéo partiel de l'écran manque par contre à l'appel.

Progressivement, Google rattrape en tout cas son retard pour offrir une meilleure expérience de capture d'écran. Cela ne devrait par contre pas changer grand-chose sur les smartphones des autres marques, car la plupart des surcouches logicielles basées sur Android proposent déjà des fonctions de capture d'écran avancées. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle Google a autant tardé avant de s'atteler à la tâche.